Ericsson gibt 5G-Bahnfunk-Tests mit polnischem Bahnunternehmen PKP bekannt (FOTO)

Berlin (ots) -- Gemeinsam mit Partnern testet Ericsson das Future Railway MobileCommunications System (FRMCS) für das polnische Eisenbahnunternehmen PKPPolskie Linie Kolejowe S.A..- Eine entsprechende Absichtserklärung wurde heute, am 26. September, vonEricsson, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A und Partnern auf der InnoTrans 2024in Berlin unterzeichnet.- Das Projekt mit zweijähriger Laufzeit startet noch in diesem Jahr und wird aufeiner Teststrecke stattfinden, die Teil eines der größten Bahnnetze Europasist.Hunderttausende von Passagieren und Tonnen von Fracht rollen täglich aufSchienennetzen, die Länder und Kontinenten durchkreuzen. Das erfordert nebenausgefeilter Logistik auch ein zuverlässiges Kommunikationssystem. Daher wirddas alte System GSM-R durch 5G-Technologie ersetzt. Der neue Standard - FutureRailway Mobile Communications System (FRMCS) - soll voraussichtlich bis 2027vollständig entwickelt sein, wobei die ersten kommerziellen Implementierungen ab2028 beginnen. FRMCS ermöglicht den Echtzeitaustausch von Daten zwischen Zügen,was für einen sicheren und effizienten Eisenbahnbetrieb unerlässlich ist. Es istso konzipiert, dass es robuster, zuverlässiger und mit einer weit höherenDatenübertragungsgeschwindigkeit und -kapazität als das alte GSM-R ausgestattetist.Die Absichtserklärung für den Testlauf wurde von Ericsson und PKP Polskie LinieKolejowe S.A. unterzeichnet und erweitert die Absichtserklärung (https://media.ericsson.pl/aktualnosci/pr/819986/liderzy-technologiczni-testuja-innowacyjny-system-kolejowy-frmcs) , die bereits im September 2023 zwischen Ericsson, NetWorks,dem polnischen Eisenbahninstitut und Alstom unterzeichnet wurde.Piotr Kubicki, Mitglied des Vorstands und Direktor für digitale Transformationbei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., sagt: "FRMCS wird zum Motor derDigitalisierung der gesamten Schienenkomponente in Europa. Das Future RailwayMobile Communication System und seine Erforschung auf der Teststrecke ebenen denWeg zu einem neuen Standard der Kommunikation."Ericsson wird innovative Mission-Critical Network-Lösungen liefern, die daraufabzielen, die Vorteile von 5G für den Eisenbahnbetrieb im Allgemeinen undinsbesondere für die technologische Migration der Eisenbahnen in Polenvorzubereiten.Diese Lösungen umfassen das Ericsson Radio System für das spezielle FRMCS-Bandn101 (1900MHz) zusammen mit einer Gehäuse- und Power-Lösung sowie das LocalPacket Gateway zur Integration mit dem 5G-Standalone-Netzwerk von Orange Polen