Meta Platforms: Dieses Kursziel schlägt dem Fass den Boden aus!

Der Social-Media- und Werbegigant Meta Platforms hat am Mittwoch und Donnerstag zu seiner jährlichen Connect-Konferenz eingeladen. Nach der Vorstellung neuer Produkte, darunter AI-Brillen, sowie zahlreicher KI-Features am Mittwoch verzeichnet die Aktie am Donnerstag etliche Analysten-Updates.

811 US-Dollar? Kann man machen, wenn man Rosenblatt ist

Vor allem der von Rosenblatt Securities genannte Wert sticht hervor. Das für seine besonders bullishen Prognosen bekannte Analystenhaus hat einmal mehr das Street-High-Target geliefert.

Schon das alte Kursziel von 643 US-Dollar war eines der höchsten unter Wall-Street-Experten und suggerierte trotz des jüngsten Allzeithochs der Aktie bei 576,88 US-Dollar ein weiteres Aufwärtspotenzial von 11,4 Prozent.

Jetzt aber sieht Rosenblatt einen fairen Wert von 811 US-Dollar, was eine Upside von über 40 Prozent impliziert. Die Analysten begründen ihren großen Optimismus mit der aggressiven Virtual- und Augmented-Reality-Strategie, die künftig auch der Monetarisierung von KI dienen wird.

Hohe Ausgaben für Metaverse plötzlich positiv?

Die von vielen Experten skeptisch betrachteten Entwicklungskosten für das sogenannte Metaverse sieht Rosenblatt positiv: Die Konferenz habe unterstrichen, dass Meta "mehr als jeder andere Rivale dazu bereit ist, eine Menge Geld mit der Entwicklung des Metaverse und VR/AR zu verlieren, dabei jedoch effektive Preis-Performance-Entscheidungen zu treffen und so einzigartige Produktkategorien hervorzubringen, um an der Spitze der Endverbrauchernutzung zu stehen."

Das um 26 Prozent auf 811 US-Dollar angehobene Kursziel beruht auf der Annahme, dass angesichts des zu erwartenden Wachstums ein Apple ebenbürtiges, für die Zukunft erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 30 zu vertreten wäre.

Baird und Stifel verhalten optimistisch ...

Auch zahlreiche andere Institute haben mit Kurszielerhöhungen auf die jüngste Produktvorstellung reagiert. Vergleichsweise bescheiden zeigt sich mit einem Kursziel von 590 US-Dollar das Research-Haus Stifel. Hier zeigt man sich vor allem von den kurzfristigen Aussichten, das Instagram-Feature Reels weiter zu monetarisieren, überzeugt.

Vergleichsweise moderat ist mit 605 US-Dollar auch das von 530 US-Dollar angehobene Kursziel der Analysten von Baird, die vor allem aufgrund des anhaltend starken Makro-Umfelds von höheren Erträgen ausgehen.

... US-Großbanken deutlich bullisher

Schon deutlich bullisher zeigen sich die US-Großbanken JPMorgan und Citigroup mit fairen Bewertungen von 640 und 645 US-Dollar. Bei JPMorgan ist man überzeugt, dass Meta AI noch in diesem Jahr der am häufigsten genutzte KI-Assistent werden könnte.

Bei der Citigroup wird das potenzielle Return-on-Investment aus den hohen Entwicklungsausgaben betont: "Meta bleibt im Internet-Sektor unser Top-Pick. Wir glauben, dass der aktuelle Produktentwicklungs-Superzyklus auch weiterhin die Zunahme der Interaktionsraten, der Monetarisierung und der Margen-Expansion befördern wird."

Aktie steigt vorbörslich auf neue Rekordhochs

Die Flut an Kurszielanhebungen weckt am Markt Kaufinteresse. Die Aktie konnte sich bereits in der US-Vorbörse auf ein neues Allzeithoch steigern und liebäugelt mit dem Sprung über die Marke von 580 US-Dollar. Damit schauen die Anteile auf eine Performance von rund 90 Prozent in den vergangenen 12 Monaten zurück.

Auf dem aktuellen Kursniveau ist Meta Platforms für 2024 mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,7 und für 2025 mit 23,3 bewertet. Das liegt im Rahmen des Bewertungsdurchschnitts der vergangenen fünf Jahre, der 23,5 beträgt. Angesichts der Revisionen der Gewinnerwartungen nach oben, verfügt die Aktie daher auch aus fundamentaler Perspektive über weiteres Aufwärtspotenzial.

Fazit: Da ist noch Luft nach oben

Die Aktie von Meta Platforms ist am Donnerstag gefragt, nachdem das Unternehmen am Mittwoch eine Reihe neuer Produkte vorgestellt hat und Analysten am Donnerstag davon ausgehen, dass das Unternehmen eine führende Rolle bei der Adaption von KI bei Endverbrauchern spielen wird.

Das höchste der Kursziele kommt mit 811 US-Dollar von Rosenblatt Securities. Dieser Wert sollte von Anlegern als der absolute Bull-Case betrachtet werden. Deutlich realistischer und von der Bewertung der Aktie auch zu vertreten sind hingegen die Kursziele im Bereich von 600 bis 640 Euro.

Wer bereits investiert ist, lässt seine Gewinne daher laufen. Trader hingegen können die Allzeithochs als technisches Kaufsignal kaufen und auf einen Anstieg um weitere 10 Prozent spekulieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion