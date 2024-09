Cerro de Pasco Resources gibt eine Privatplatzierung in Höhe von 3,0 Millionen $ mit Eric Sprott bekannt NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA ODER ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT MONTRÉAL, QUÉBEC, KANADA — (26. September 2024) / IRW-Press / Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR) (OTCPK: GPPRF) (FWB: N8HP ) („CDPR“ oder das …