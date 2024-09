Mews erhält neue Finanzierung über 100 Millionen US-Dollar von Vista Credit Partners

NEW YORK, 26. September 2024 /PRNewswire/ -- Mews, die branchenführende Hospitality-Cloud, gab heute eine Finanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar durch Vista Credit Partners bekannt, die Tochtergesellschaft von Vista Equity Partners und ein strategischer Kredit- und Finanzierungspartner mit Schwerpunkt auf den Märkten für Unternehmenssoftware, Daten und Technologie.

Mit dem stetigen Anstieg der Cloud-Nutzung in der 15,5 Billionen Dollar schweren globalen Reise- und Tourismusbranche wird die neue Finanzierung das Wachstum von Mews beschleunigen und das M&A-Programm stärken, um das Unternehmen weiter als Marktführer zu etablieren. Der Investment- und Unternehmensentwicklungszweig des Unternehmens, Mews Ventures, hat bisher neun Gastgewerbeunternehmen übernommen und wird weiterhin in Technologie und Teams investieren, um den digitalen Wandel in der gesamten Gastgewerbebranche zu beschleunigen.

„Das Gastgewerbe ist im Kern eine menschenorientierte Branche. Deshalb liegt unser Fokus darauf, Cloud-Technologien voranzutreiben, die es dem Personal ermöglichen, weniger Zeit vor dem Bildschirm zu verbringen und stattdessen mehr Zeit für die Gäste zu haben. Wir haben eine enorme Chance, die revolutionärsten Gastgewerbemarken der Welt dabei zu unterstützen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen", so Matt Welle, CEO von Mews. „Die Finanzierung durch einen erfahrenen Investor für Unternehmenssoftware wie Vista Credit Partners ermöglicht es uns, unsere Bemühungen zu beschleunigen. Da wir sowohl in unsere organischen als auch in unsere anorganischen Wachstumsstrategien investieren, werden wir die Art und Weise, wie das Gastgewerbe betrieben wird, völlig neu gestalten."

Richard Valtr, Gründer von Mews, kommentierte: „Der Markt ist reif für eine Konsolidierung. Nachdem wir bisher neun Unternehmen erfolgreich übernommen haben, stärken die Mittel von Vista Credit Partners unsere Position, weiterhin mit Mews Ventures in M&A zu investieren."

Im vergangenen Jahr hat Mews eine erhebliche Dynamik und kontinuierliches Wachstum bewiesen. Zu den Meilensteinen gehören unter anderem:

Eine Wertung von über 1 Milliarde US-Dollar

Die Erweiterung des Kundenstamms, um weltweit über 5.500 Marken zu bedienen, darunter The Strawberry Group, The Social Hub und Airelles

Die Erhöhung der Kundenzahl in Nordamerika in den letzten 12 Monaten um 250 %

Weltweit über 75.000 Nutzer/-innen des PMS im Gastgewerbe

Die Auszeichnung „Bestes PMS des Jahres 2024" durch Hotel Tech Report

54 % Wachstum beim Bruttozahlungsvolumen auf über 8 Milliarden US-Dollar seit Jahresbeginn

Mews baut außerdem kontinuierlich innovative Produktfunktionen mit ein – von der KI-gesteuerten intelligenten Suche, die den Benutzern/-innen einen kontextreichen intelligenten Assistenten bietet, bis hin zur Lösung Mews Kiosk der nächsten Generation, mit der Unterkünfte die Check-in-Zeiten um ein Drittel verkürzen konnten.