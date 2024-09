Mittelstand macht sich für Gleichberechtigung von Frauen im Unternehmertum stark

Berlin (ots) - Zum zweiten Mal richtete Der Mittelstand. BVMW das ganztägige

Format "Frauen. Zukunft. Mittelstand. 2024" aus. Frauen stehen im Mittelstand

noch immer vor erheblichen Herausforderungen, die ihnen das Führen von

Unternehmen erschweren oder unmöglich machen. Mit seinem Unternehmerinnenkomitee

der Initiative "Starke Frauen - Starker Mittelstand" setzt der BVMW ein klares

Zeichen, um relevante Akteurinnen und Akteure auf diese Missstände aufmerksam zu

machen und notwendige Veränderungen voranzutreiben.



BVMW-Bundesgeschäftsführer Christoph Ahlhaus betonte: "Um den

Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken und den Mittelstand zukunftsfähig zu

halten, dürfen wir angesichts des Fachkräftemangels und des technologischen

Wandels nicht auf das Potenzial weiblicher Fachkräfte und ihre Innovationskraft

verzichten. Als Mittelstandsverband ist es unsere Verantwortung, Frauen in ihrer

Führungsrolle zu unterstützen und die Vielfalt in der Unternehmensführung zu

fördern."





Das Format Frauen. Zukunft. Mittelstand. bietet eine Plattform für denErfahrungsaustausch, Best-Practices und Networking. Der BVMW lud zu interaktivenWorkshops mit Expertinnen, einer Strategiewerkstatt und einer Dialogrunde mitBundestagsabgeordneten ein. Zu den politischen Gästen zählten Lena Werner (SPD),Nicole Bauer (FDP), Carl-Julius Cronenberg (FDP) und die stellvertretendeGeneralsekretärin der CDU/CSU, Christina Stumpp. In den Diskussionen herrschteEinigkeit darüber, dass unternehmerisches Denken bereits in der schulischenBildung gefördert und Ausbildungsberufe, insbesondere im Handwerk, modernisiertwerden müssen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Teilnehmendenkritisierten jedoch die Diskrepanz zwischen politischen Versprechungen und derPraxis.Der Tag fand seinen Abschluss bei einem Parlamentarischen Abend in derMicrosoft-Konzernrepräsentanz. Dort wurde die zentrale Rolle vonFamilienfreundlichkeit und Lebensphasenorientierung bei der Wahl desArbeitgebers hervorgehoben. Unternehmen, die flexible Modelle für Arbeitszeitund Arbeitsort anbieten, werden entscheidend dazu beitragen, Fachkräfte zuhalten und neue Talente zu gewinnen. Zu den Gästen des Abends gehörten dieParlamentarische Staatssekretärin Dr. Franziska Brantner, Janina Mütze,Gründerin und Geschäftsführerin der Civey GmbH, Oliver Gürtler, Leiter desMittelstandsgeschäfts bei Microsoft Deutschland, und Dirk von Gehlen, Directordes SZ-Instituts.