Global Uranium Corp. veröffentlicht Update zu seinem Projekt NWA in Saskatchewan

Aktuelle Arbeiten im Projekt

Es freut uns, bekannt geben zu können, dass das Team von Forum derzeit an der Planung der Logistik für die Umsetzung eines Bohrprogramms im Jahr 2025 arbeitet. Darüber hinaus hat Forum die Sanierungsarbeiten am Standort des Projekts NWA erfolgreich abgeschlossen. Unter anderem wurden die alten Explorationsgerätschaften entfernt und die Firma Geosyntec Consultants Inc. mit der Durchführung einer Bodenprobenahme gemäß den Empfehlungen des Umweltministeriums von Saskatchewan beauftragt. Das Projekt NWA ist nun für die nächste Explorationsphase gerüstet.

Explorationsgenehmigung und Pflicht zur Anhörung

Im Rahmen der Explorationsgenehmigung für das Projekt NWA wurde am 16. September 2024 die Phase der Anhörungspflicht (Duty to Consult) eingeleitet. Dieses Anhörungsverfahren, das voraussichtlich zwei bis drei Monate in Anspruch nehmen wird, beinhaltet die Einbindung der örtlichen Bevölkerung und Interessengruppen und soll sicherstellen, dass die Explorationsaktivitäten mit Unterstützung der Kommunen und in einer verantwortungsbewussten Weise vonstatten gehen.

Bevorstehende Explorationsaktivitäten

Während des Anhörungsverfahrens wird Forum als Betreiber des NWA-Joint-Ventures die Ausarbeitung der Explorationspläne fortsetzen. Das Explorationsteam evaluiert derzeit eine Reihe von geophysikalischen Methoden, einschließlich bodengestützter Widerstandsmessungen und Infill-Schwerkraftmessungen. Mit diesen geophysikalischen Methoden lassen sich Bereiche mit ausgeprägten Tonsteinalterierungen im Untergrund abbilden, und ein erhöhter Tonsteingehalt ist stets mit diskordanten Uranmineralisierungen verbunden. Die entsprechenden Messungen werden voraussichtlich Anfang 2025 eingeleitet, sofern die Rahmenbedingungen günstig sind. Zusätzlich plant Forum ein Bohrprogramm über 4.000 Bohrmeter, mit dem bereits im Winter 2024 begonnen werden könnte, das im Falle von logistischen Problemen und Verzögerungen bei der Genehmigung möglicherweise aber auf Sommer 2025 verschoben wird. Die Bohrungen werden sich vor allem auf Ziele mit hoher Priorität konzentrieren, welche auf Grundlage der historischen Daten sowie der Daten aus den bevorstehenden geophysikalischen Messungen festgelegt werden.