ELTIF – das sind die Vorteile

In den letzten Dekaden haben öffentliche und private Märkte ihre Rollen getauscht. Nicht ertragreiche Geschäftsideen, die in der Vergangenheit typischerweise mit Risikokapital von privaten Investoren finanziert wurden, finden heute verstärkt den Weg an die Börse, ohne dass das Geschäftsmodell bereits rentabel ist. Klassische Firmen mit erfolgreichen Unternehmenskonzepten hingegen halten sich von den Börsen fern bzw. ziehen sich sogar von den Börsen zurück. Speziell institutionelle Anleger haben diese Tendenz frühzeitig erkannt und ihr Engagement in private Unternehmen über die Jahre erweitert.

Der Anlageerfolg der Staatsfonds, Versicherungen, etc. resultierte darin, dass eine steigende Anzahl privater Anleger nun auch Unternehmensbeteiligungen jenseits der Börsen Beachtung schenken und am Ergebnis nicht börsennotierter Unternehmen teilhaben möchten. Die hohen Mindestanlagen, die in der Regel unflexiblen Anlageformen geschlossener Private-Equity-Fonds und der hohe administrative Aufwand waren bislang hohe Hürden für private Investoren, sich außerhalb der Börsen an Unternehmen zu beteiligen.

Aktive Beteiligung

Neben den strukturellen Hindernissen spielen für Anleger die Effizienz und die Flexibilität der Anlageform ebenfalls eine wichtige Rolle. Häufig werden im Privatkundenbereich passive Beteiligungsformen wie Private-Equity-Dachfonds und Co-Investments (Minderheitsbeteiligungen ohne unternehmerische Teilhabe) angeboten. Eine Renditebremse ist oft die fehlende Chance der unternehmerischen Einflussnahme und die mehrschichtigen Gebührenebenen. Daher meiden erfahrene Investoren den passiven Weg der Unternehmensbeteiligung und ziehen immer mehr Investmentmanager vor, die einen aktiven Beteiligungsansatz leisten können. Diese aktiven Private-Equity-Manager können mit Kontrollinvestitionen direkt auf das unternehmerische Geschick einer Beteiligung Einfluss nehmen und ihre Renditeerwartung aus dem aktiv geschaffenen Ergebnis unmittelbar ableiten. Nicht nur bei Investoren ist die aktive Unternehmensbeteiligung beliebt; auch die Firmen schätzen den Nutzen durch die Begleitung durch einen aktiven Investmentmanager.

Die Entwicklung der Firma profitiert dabei durch breite Expertennetzwerke, zusätzliche Kompetenzen und industrieübergreifende Erfahrung. Speziell in Zeiten, die geprägt sind durch die zunehmende Komplexität aufgrund von Digitalisierung und den verstärkten Einsatz von künstlicher Intelligenz und die damit einhergehenden Chancen aber auch die Herausforderungen für Unternehmen, sind eine sorgfältige Auswahl der Beteiligungen und eine aktive Rolle des Investmentmanagers im Unternehmensmanagement von entscheidender Bedeutung.

Seite 2 ► Seite 1 von 2