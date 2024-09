Boah, sieht diese KI- und Halbleiter-Aktie jetzt gut aus!

Micron wird von Anlegern gefeiert ...

Micron wird nach der Kursexplosion am Donnerstag mit einem für 2025 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,6 bewertet. Das allerdings setzt voraus, dass dem Unternehmen ein noch besseres Gewinnergebnis als im Boom-Jahr 2022 gelingen wird.

Hierfür wird sich das Unternehmen bei den Erträgen aber noch deutlich steigern müssen, denn im letzten Quartal verdiente das Unternehmen pro Aktie nur 1,18 US-Dollar – für den von Analysten erwarteten Gewinn von 9,04 US-Dollar pro Aktie im kommenden Geschäftsjahr müssen es pro Vierteljahr aber mindestens 2,26 US-Dollar sein.

... aber der eigentliche Star ist SK Hynix

Für die Südkoreaner müssen Anleger laut der Daten von MarketScreener lediglich das 4,2-Fache der für das kommende Jahr erwarteten Gewinne auf den Tisch legen. Schon 2024 beträgt das KGV von SK Hynix überschaubare 7, während das von Micron bei 88 liegt.

Dabei ist SK Hynix in einer deutlich besseren Ausgangslage, die eigenen Gewinnziele sowie die der Analysten zu erreichen, denn beim zukunftsweisenden und für KI-Chips besonders relevanten Speicher mit hoher Bandbreite der neusten Generation (HBM3E) verfügen die Südkoreaner über einen Vorsprung von mehreren Monaten.

HBM3E-Serienfertigung ist angelaufen

Am Donnerstagmorgen hat das Unternehmen bekanntgegeben, mit der Serienfertigung begonnen zu haben – noch vor den Konkurrenten Samsung und Micron. Der Speicher mit einer Kapazität von 36 Gigabyte ist der bislang größte seiner Art und wurde im neuartigen 12-Schichten-Design gefertigt.

Justin Kim, Vorstand für den Bereich KI-Infrastruktur, kommentierte den Start der Produktion in Serie mit den Worten: "SK Hynix hat einmal mehr technologische Limits durchbrochen und damit seine Führerschaft im Bereich KI-Speicher demonstriert."

Quelle: TradingView.com

Anstiegschance dank Dreifachboden

Im Windschatten von Microns starkem Quartalsergebnis sowie angetrieben durch die Bestätigung des Großserienstarts legte die Aktie am Handelsplatz in Seoul um 9 Prozent zu. Dadurch verbessert sich die Bilanz der Aktie trotz der Talfahrt im Juli und August auf ein Plus von mehr als einem Drittel seit dem Jahreswechsel.

Dadurch hat sich auch das Chartbild deutlich aufgehellt, das eine ebenso interessante wie aussichtsreiche Struktur aufweist. Kurzfristig liegt ein Doppelboden in einer W-Struktur vor. Das ist ein bewährtes Trendwendesignal am Ende von Abwärtsbewegungen. Dieses W ist eingebettet in ein noch größeres mit der gleichen unteren Begrenzung bei 150.000 Südkoreanischen Won (umgerechnet 101,70 Euro), wodurch sich ein Dreifachboden ergibt.

Bullishe Divergenzen sprechen für Erholungsrallye

Begleitet wurde die Bodenbildung durch bullishe Divergenzen in der technischen Indikation. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD konnten sich verbessern und Aufwärtstrends etablieren, obwohl die Aktie keine höheren Tiefs geliefert hatte. Das begünstigt zusätzlich zum Dreifachboden eine nachhaltige Trendwende der Aktie.

Zwar ist SK Hynix nach der Rallye in den vergangenen Tagen mit der 50-Tage-Linie an einem Widerstand angelangt. Die Chancen, diesen bereits im ersten Versuch zu überwinden, stehen aber gut, da der RSI mit 57 Zählern noch längst nicht überkauft ist und die Bullen außerdem die 200-Tage-Linie als Sicherheit wieder auf ihrer Seite haben.

Fazit: Mehr kann man als Anleger kaum wollen

Das macht die Aktie von SK Hynix zu einem Kauf – insbesondere in Kombination mit der konkurrenzlos günstigen Bewertung. Anleger, die die Begeisterung um die Geschäftszahlen von Micron kaufen wollen, sollten daher nicht bei den US-Amerikanern, sondern bei den noch besser positionierten Südkoreanern zuschlagen.

Auf das Potenzial der Aktie hat unser Börsenexperte Markus Weingran in seiner wallstreetONLINE Börsenlounge rechtzeitig hingewiesen, SK Hynix hat Anlegern seit der Empfehlung dort Gewinne von über 10 Prozent beschert. Wenn auch Sie künftig spannende Aktien-Tipps erhalten wollen, bevor die Party steigt, schauen Sie auf unserem YouTube-Kanal wallstreetONLINE vorbei!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

