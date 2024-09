Volet.com fügt Dash, Solana, Polygon, Avalanche hinzu

VICTORIA, Seychellen, 26. September 2024 /PRNewswire/ -- Volet.com, eine beliebte kryptofähige e-Wallet-Plattform, fügt Unterstützung für die Kryptowährung Dash hinzu und veranstaltet eine AMA-Sitzung mit dem Dash-Team. Auf Volet.com können Nutzer Dash zu den sehr wettbewerbsfähigen Kryptopreisen des Unternehmens kaufen und verkaufen. Die Plattform fügt außerdem Solana, Polygon und Avalanche hinzu, um Funktionen zum Kauf und Verkauf sowie Händler-Tools zum Empfangen und Versenden von Zahlungen zu nutzen.

Volet.com ist eine E-Wallet-Plattform für private und geschäftliche Nutzer mit Wallets für traditionelle Währungen und Kryptowährungen, P2P-Sofortüberweisungen, Prepaid-Karten, Off- und On-Ramps für Händler und anderen Tools. Kunden können Kryptowährungen verkaufen, um ihre Fiat-Geldbörsen auf der Plattform zu finanzieren, und Token kaufen. Die Plattform ist bestrebt, wettbewerbsfähige Preise für Vermögenswerte anzubieten, die dem Kauf und Verkauf von Kryptowährungen an Börsen am nächsten kommen, ohne dass die Komplexität des Handels beachtet werden muss.