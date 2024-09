Aktien New York Ausblick S&P 500 vor neuem Rekord An den US-Börsen können sich die Anleger nach dem durchwachsenen Vortag am Donnerstag auf Kursgewinne freuen. Eine Reihe von US-Konjunkturdaten hatte zunächst kaum Einfluss auf die Aktienkurse. Dank der anhaltenden Hoffnung auf weiter sinkende …