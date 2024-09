Neues Hotelkonzept in Hannover verbindet Nachhaltigkeit mit Langzeitkomfort

Hannover (ots) - Nachhaltigkeit und Work-Life-Balance spielen bei

Geschäftsreisen eine immer größere Rolle. In Hannover vereint ein neues

Hotelkonzept nun beides: nachhaltiges Leben in einem zweiten Zuhause. Mit den

neuen Hotels PHIL & MAX am Flughafen Hannover/Langenhagen und an der Messe

Hannover/Laatzen verspricht die Deutsche ZeitWohnen GmbH, die Art und Weise, wie

Unternehmen ihre Mitarbeiter bei längeren Aufenthalten unterbringen, grundlegend

zu verändern.



Leben statt Übernachten





Was PHIL & MAX von herkömmlichen Hotels unterscheidet, ist der Fokus auflängerfristige Aufenthalte. "Bei uns können Gäste ihr Leben so gestalten, wiesie es von zu Hause gewohnt sind", sagt Ingo Heinze, Gründer von PHIL & MAX."Wer viel und längerfristig auf Geschäftsreise, Montage oder Weiterbildungunterwegs ist, der kennt das Problem", erläutert Heinze seine Vision, "In einemnormalen Hotel muss ich jeden Tag in einem Restaurant abends essen, und aufDauer ist das einfach zu teuer." Seine Lösung? Das Hotel verfügt über vieleAufenthaltsräume mit der Möglichkeit, kostenfrei in der Gemeinschaftsküche zukochen, auf der Dachterrasse nach einem anstrengenden Arbeitstag gemeinsam zugrillen oder sich im Zimmer eine Kleinigkeit aufzuwärmen. Für längereAufenthalte praktisch: Es gibt Wasch- und Bügelstationen im Haus.PHIL & MAX geht über das traditionelle Hotelkonzept hinaus und schafft einauthentisches Zuhause-Gefühl für Langzeitgäste. Sie können auf der Dachterrasseim Whirlpool abschalten, Beachvolleyball spielen oder im Flachwasserpoolabkühlen. Nach einem Arbeitstag lädt die Sauna zum Entspannen ein, oder derFitnessraum zum Schwitzen. "Bei uns steht Work-Life-Balance im Vordergrund",betont Heinze. "Wir wollen ein zweites Zuhause schaffen, in dem sich unsereGäste wohlfühlen, egal ob sie eine Woche oder mehrere Monate bleiben." ImKinoraum treffen sich die Gäste abends bei Popcorn, oder kommen zu einem Spielunter Freunden in der Gamingarea zusammen.Nachhaltigkeit als KernprinzipIn Zeiten des Klimawandels setzt PHIL & MAX neue Maßstäbe in SachenNachhaltigkeit. "Jährlich sparen wir so viel CO2 ein, als würden wir 4.480Buchen pflanzen", erklärt Heinze stolz. Die Gebäude wurden mit dem höchstenEnergieeffizienzstandard gebaut und sind CO2-neutral bilanziert. "Alle unsereZimmer verfügen über eine Fußbodenheizung, die sich dank der elektronischenFensterkontakte automatisch runterreguliert, wenn das Fenster geöffnet wird. Sovermeiden wir Energieverschwendung."Das Hotelkonzept ist durchdacht, darauf ist Heinze stolz: Elektroladesäulen auf