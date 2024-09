Die weltweit höchste Bildungsauszeichnung der Welt, der Yidan-Preis, gibt seine Preisträger für 2024 bekannt

Anerkennung innovativer Arbeit zur Förderung globaler nachhaltiger Entwicklung durch demografische Forschung und gerechte Technologie in Ausnahmesituationen

HONG KONG, 26. September 2024 /PRNewswire/ -- Die globale philanthropische Organisation Yidan Prize Foundation hat den Yidan-Preis 2024, die weltweit höchste Bildungsauszeichnung, verliehen. Er richtete sich an Professor Wolfgang Lutz für seine Arbeit zum Verständnis des langfristigen Nutzens kurzfristiger Bildungsinvestitionen sowie an Professor Mark Jordans, Marwa Zahr und Luke Stannard für ihre Bemühungen, marginalisierten Kindern in konfliktbetroffenen und ressourcenbeschränkten Rahmenbedingunen durch die digitale Lerninitiative „Can't Wait to Learn" der War Child Alliance das Lernen näher zu bringen. Bis heute hat die Yidan Prize Foundation insgesamt 480 Mio. HK$ (ca. 61,6 Mio. US$) für die Anerkennung und Unterstützung von Changemakern vergeben, wobei es sich bei der Hälfte (240 Mio. HK$, ca. 30,8 Mio. US$) um einen nicht zweckgebundenen Projektfonds handelt, mit dem die Preisträger ihre Arbeit in über 50 Ländern finanzieren können.