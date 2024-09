Vizsla Silver veröffentlicht den zweiten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht

Vancouver, British Columbia (26. September 2024) - Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-c ... - freut sich, die Veröffentlichung seines zweiten jährlichen Nachhaltigkeitsberichts (der "Bericht") bekannt zu geben, in dem das kontinuierliche Engagement des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung hervorgehoben wird.

"Vizsla Silver setzt sich weiterhin für nachhaltige Praktiken ein, um einen positiven Wandel in unserer Branche und darüber hinaus zu unterstützen", kommentierte Michael Konnert, Präsident und CEO. "Dieser Bericht ist ein Zeugnis unserer Bemühungen und unseres Engagements, eine verantwortungsvolle Zukunft für die Umwelt, unsere Mitarbeiter und die Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu gestalten. Der diesjährige Nachhaltigkeitsbericht unterstreicht die Hingabe und das Engagement, das Vizsla Silver in den letzten zwölf Monaten unternommen hat, um unsere ESG-Initiativen voranzubringen. Ich bin sehr stolz auf diese Ergebnisse und auf das gesamte Vizsla-Team für sein kontinuierliches Engagement für den regenerativen Bergbau."

Der Bericht gibt einen detaillierten Einblick in die Leistungen und Initiativen von Vizsla in den drei Hauptbereichen der Nachhaltigkeit - Umweltverantwortung, soziale Verantwortung und ethische Unternehmensführung -, einschließlich:

Umwelt:

- Anpflanzung von etwa 4.000 einheimischen Bäumen mit 15 verschiedenen Arten, die bei künftigen Wiederherstellungsmaßnahmen zum Einsatz kommen werden; und

- Fortsetzung der freiwilligen Bemühungen zur Sanierung von zwei alternden Abraumhalden aus früheren Betrieben.

Soziales:

- Organisation von drei Gesundheitsmessen, auf denen fast 550 Gemeindemitglieder medizinisch versorgt wurden, und

- Wir haben fast 100.000,00 CA$ in die örtliche Gemeinde investiert, so dass sich unsere Gesamtinvestitionen auf über 400.000,00 CA$ summieren.

Governance:

- Stärkung unseres ESG-Berichtsrahmens und Erhöhung der Transparenz durch Erstellung des zweiten jährlichen Nachhaltigkeitsberichts; und

