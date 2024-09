VAPORESSO präsentierte auf der InterTabac 2024 seine neuesten Innovationen und schloss sich mit DOJO und DELICIU zusammen

Das Highlight der diesjährigen Ausstellung ist die Präsentation der ECO NANO PRO und ECO NANO 2 . Ausgestattet mit COREX SMOOTH Heiztechnologie , sind diese Geräte entwickelt, um unübertroffen weichen und reichhaltigen Geschmack zu liefern. Außerdem halten die Pods länger. ECO NANO PRO bietet umfassende Entertainment- und interaktive Funktionen und richtet sich an Nutzer mit hohen Ansprüchen an die Personalisierung. Der ECO NANO 2 verfügt über einen neuen 0,6-Ω-Pod mit einem Fassungsvermögen von 6 ml, der eine längere Lebensdauer des Pods und ein bequemeres und angenehmeres Vaping-Erlebnis gewährleistet.

Auf der InterTabac 2024 stellte VAPORESSO auch sein neuestes Pod-Mod-Gerät vor, den ARMOUR G, der über eine patentierte Batterie mit ultrahoher Dichte und einen leistungsstarken 3000-mAh-Akku in einem kompakten und tragbaren Design verfügt. Wie seine Vorgänger ist auch der ARMOUR G mit der COREX-Heiztechnologie und dem AXON-Chipsatz ausgestattet und liefert mit jedem Zug ein konsistentes und außergewöhnliches Aroma für ein verbessertes Dampferlebnis.

Neben diesen Neuzugängen verfügen der GEN MAX und der GEN SE, die für Direct-to-Lung (DTL)-Nutzer entwickelt wurden, über den verbesserten iTank T mit Top-Airflow und Befüllung, während der GEN MOD mit AXON CHIP anpassbare Modi für ein individuelles Vaping-Erlebnis bietet.

Am Stand von VAPORESSO gab es auch eine spannende Zusammenarbeit mit DOJO, einer neu eingeführten Vape-Marke, und DELICIU, einer innovativen E-Liquid-Marke, die für ihre hochwertigen Geschmacksmischungen bekannt ist.Damp Angetrieben von VAPORESSO präsentierte DOJO sein BLAST 6000, das branchenweit erste austauschbare 10+2ml-Pot-Kit, das bis zu 6000 Züge mit einem vorgefüllten Pod und einem 10ml-E-Liquid-Behälter bietet. Ausgestattet mit der COREX 2.0 Mesh Coil Technologie, liefert er dichten Dampf, kräftige Aromen und gleichbleibenden Geschmack für ein erstklassiges Dampferlebnis. Das E-Liquid von DELICIU verwendet eine natürliche Extraktionstechnologie, um ein großartiges Erlebnis und Premiumqualität mit authentischen und lebendigen Aromen zu liefern. Seine innovative Formulierung ist spulenschonend, verhindert einen verbrannten Geschmack und sorgt für ein länger anhaltendes, sanfteres Vaping-Erlebnis. Diese gemeinsame Präsentation ist ein Beispiel für das Engagement von VAPORESSO für Innovation und die Förderung von Partnerschaften, die das Vaping-Erlebnis verbessern.

Darüber hinaus ist VAPORESSO stolz darauf, seine Teilnahme am MISSION MIXOLOGIST Battle, einem Wettbewerb zum Mischen von E-Liquids, anzukündigen, der vor der Messe stattfindet. Als offizielles Gerät wurde das ECO NANO 2 ausgewählt, da es die einzigartigen Eigenschaften der Vape-Kreationen der Teilnehmer genau wiedergibt und eine authentische Geschmackswiedergabe liefert, was das Engagement von VAPORESSO zur Unterstützung von Innovation und Handwerkskunst in der Vaping-Industrie unterstreicht.

Informationen zu VAPORESSO

VAPORESSO wurde aus der Überzeugung heraus gegründet, dass jede Handlung ein Streben nach Exzellenz ist. Unser unermüdliches Engagement, das Gewöhnliche zu übertreffen, hat uns zur weltweit führenden Vaping-Marke gemacht. Wir verkörpern eine Vision, in der unsere Technologie und unsere Werte miteinander verschmelzen, um ein besseres, saubereres und angenehmeres Leben für alle zu schaffen.

