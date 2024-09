Palantir: "Eine Meme-Aktie – ich wünschte, es wäre mehr dahinter", sagt Cramer

Jim Cramer beschrieb dabei Palantir als spekulative Meme-Aktie, die an Dynamik gewinne, da einzelne Investoren weiterhin kaufen. "Nun, Palantir ist eine Meme-Aktie; sie hat Schwung, weil sich immer mehr Kleinanleger in sie hineinbegeben. Es handelt sich nicht einmal wirklich um eine Aktie im herkömmlichen Sinne; sie ist nur ein Barometer für die Begeisterung für ein Unternehmen, das gut oder auch nicht gut laufen kann. Ich wünschte, es wäre mehr dahinter."

Bereits im Juli ließ sich Cramer über Palantir aus und äußerte seine Frustration über die mangelnde Transparenz des Softwaregiganten. Er bezeichnete das Unternehmen als "riesige Blackbox" und sagte, es würde "helfen", wenn Palantir "sagen würde, was es tut".

Am Mittwoch gaben Palantir und APA, ein führendes Öl- und Gasunternehmen, bekannt, dass sie ihre bestehende Partnerschaft aus dem Jahr 2021 durch eine mehrjährige, millionenschwere Vereinbarung verstärken werden. Die finanziellen Details der Erweiterung wurden nicht offengelegt.

Diese neue Vereinbarung stärkt die bisherige Zusammenarbeit der beiden Unternehmen, die bereits seit drei Jahren besteht. Sie zielt darauf ab, die Öl- und Gasproduktion von APA durch den Einsatz neuer KI-basierter Werkzeuge weiter zu verbessern.

So wurde Palantirs Software in unterschiedlichen Anwendungsfällen wie der Einsatzplanung, dem Lieferkettenmanagement, der Wartungsplanung, der Produktionsoptimierung und dem Vertragsmanagement eingesetzt. Die AIP-Software von Palantir habe es APA ermöglicht, schnell auf Chancen in ihrem gesamten Portfolio, einschließlich neu erworbener Vermögenswerte, zu reagieren, wie Business Wire berichtete.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

