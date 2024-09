Wie Unternehmen durch eine lernende Organisation für mehr Sicherheit, Akzeptanz und weniger Unfälle sorgen (FOTO)

Wuppertal (ots) - Das Verhalten von Menschen, auch von Führungskräften und

Managern, ist in vielen Unternehmen die primäre Ursache für Unfälle -

technische, organisatorische und personenbezogene Schutzmaßnahmen allein können

diese Herausforderung nicht lösen. Abhilfe schafft hierbei hingegen eine

lernende Organisation: Was aber hat es damit auf sich und worauf kommt es dabei

in der Praxis an?



Noch vor wenigen Jahren konzentrierten sich die meisten Unternehmen fast

ausschließlich auf technische, organisatorische und personenbezogene

Schutzmaßnahmen. Obwohl diese Ansätze Erfolge zeigten, stießen sie letzten Endes

nachweislich an ihre Grenzen. Ein Blick auf die häufigsten Unfallursachen der

letzten Jahre verdeutlicht, dass Stolpern, Rutschen, Stürzen sowie unsachgemäße

Bedienung von Werkzeugen und Maschinen oder falsches Heben, Tragen und Lagern

von Gegenständen zu den größten Problemen vieler Unternehmen zählen. "Diese

Unfälle sind das Ergebnis menschlicher Entscheidungen und Handlungen auf allen

Ebenen im Unternehmen - vom Management bis zum Mitarbeiter an der Maschine",

betont Stefan Ganzke von der WandelWerker Consulting GmbH.







Unternehmen im Arbeitsschutz erkennbar. Der Fokus verlagert sich zunehmend weg

vom ausschließlich traditionellen TOP-Prinzip hin zu einer stärkeren Ausrichtung

auf die Organisation und den Menschen", fügt Anna Ganzke hinzu. Auch in den

Medien wird dieser Trend sichtbar: Begriffe wie "lernende Organisation", "offene

Fehlerkultur" und "psychologische Sicherheit" treten immer häufiger in den

Vordergrund. Doch vielen Unternehmen fehlt es noch immer an der nötigen

Hilfestellung und konkreten Ansätzen, wie sie den Übergang zu einer

selbstlernenden Organisation gestalten und damit Arbeitsunfälle und unsichere

Situationen nachhaltig verringern können. Auf welche drei Aspekte es dabei im

Besonderen ankommt, verraten die Sicherheitskultur-Experten Stefan Ganzke und

Anna Ganzke im Folgenden.



1. Systemisches Denken



Wird in einem Unternehmen ausschließlich auf der operativen Ebene gearbeitet und

fehlt der Gesamtüberblick über Prozesse und Strukturen, wird es schwierig,

Arbeitsunfälle und unsichere Situationen nachhaltig zu reduzieren. Erst eine

ganzheitliche Betrachtung ermöglicht es, Produktivität, Qualität und Sicherheit

zu vereinen. Um dies zu erreichen, bedarf es eines systemischen Verständnisses

der vorhandenen Muster, Beziehungen und deren Wechselwirkungen mit anderen

Bereichen.



Der Einsatz systemischer Methoden erweist sich hierbei als unverzichtbares

Kernelement für eine lernende Organisation und eine gelebte Seite 2 ► Seite 1 von 4



