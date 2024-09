Commerzbank-Rallye geht weiter: Freitag erste Gespräche mit Unicredit

Die designierte Commerzbank-Vorstandschefin Bettina Orlopp bestätigte am Donnerstag bei einer Finanzkonferenz in London, dass es noch in dieser Woche erste Gespräche um eine mögliche Übernahme durch die italienische Unicredit geben werde.

Die italienische Großbank hatte kürzlich überraschend einen 9-prozentigen-Anteil sowie weitere Optionen an der Commerzbank erworben und drängt nun auf Gespräche über eine mögliche Fusion. Diese Annäherung markiert den bisher ehrgeizigsten Versuch einer grenzüberschreitenden Bankenfusion in Europa, stößt jedoch in Deutschland auf politische Widerstände.