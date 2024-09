Vorndran: Schlägt jetzt die Stunde der gleichgewichteten ETFs?

wallstreetONLINE: Herr Vorndran, damit auch wirklich alle erstmal verstehen, wovon wir reden: Was versteht man denn unter einem gleichgewichteten Index und wie unterscheidet er sich von einem kapitalgewichteten Index?



Phillip Vorndran: An sich ist das ganz einfach. Bei einem gleichgewichteten Index haben alle Unternehmen, die in diesem Index enthalten sind, das gleiche Gewicht. Also eine Kursveränderung jedes einzelnen Unternehmens geht gleich stark in die Aufwärts- oder Abwärtsentwicklung des Index ein.

Bei einem kapitalgewichteten Index, und das ist der, den die meisten heute als den Benchmark verwenden, wird die Kapitalisierung, also die Größe des Unternehmens und sehr oft das noch adjustiert um den sogenannten Free Float, also wie viel dieses Unternehmens ist frei an der Börse verfügbar, hergenommen, um die Kursbewegungen damit zu multiplizieren. Größere Unternehmen haben damit pro Einheit Kursveränderung ein deutlich höheres Gewicht, als das ein kleines Unternehmen hat.



wallstreetONLINE: Stellt sich die Frage, welche Vorteile gleichgewichtete Indizes gegenüber den traditionell kapitalgewichteten Indizes haben.



Phillip Vorndran: Der Vorteil ist ganz einfach. Wenn man davon ausgeht, dass in der Zukunft eher die kleineren und mittelgroßen Unternehmen besser abschneiden als die ganz großen Platzhirsche, dann sollte man sich in einem gleichgewichteten Index bewegen. Wenn man davon ausgeht, die Realwirtschaft, die Börse wird von wenigen großen Unternehmen dominiert, dann nehme ich einen kapitalgewichteten.



wallstreetONLINE: Und wenn sie nun sagen: Es ist vielleicht eher ratsam, jetzt auf gleichgewichtete Indizes zu setzen, setzen Sie auch eher auf kleinere Unternehmen in der Zukunft?

Phillip Vorndran: Auf einen breiteren Markt, auf eine breitere, wenig von einzelnen Titeln getriebene Marktentwicklung, das ist richtig. Und natürlich haben Sie auch recht, das gilt nicht nur für den MSCI World, das gilt genauso auch für den S&P500.

Das sind die einzigen zwei Indizes, die ich überhaupt für einen Investor als relevant erachte. Euro Stoxx oder DAX, das ist Folklore. Das ist vielleicht ganz unterhaltsam, um zu sagen, die deutsche Wirtschaft entwickelt sich und der DAX sieht anders aus. Aber für eine sinnvolle Vermögensstreuung haben weder der DAX noch der Euro Stoxx irgendeine Bedeutung.

Es bedeutet, wir gehen in Zukunft davon aus, dass wir wieder durch eine Phase laufen werden, wie wir sie zu Anfang dieses Jahrtausends schon einmal gesehen haben. Sie haben in ihrer Anmoderation etwas leichtsinnig genau das formuliert, was speziell viele junge Menschen in ihrer Investmenterfahrung auch immer wieder versuchen umzusetzen.

Sie argumentieren, der MSCI World kapitalgewichtet, der ist einfach unschlagbar. Das stimmt, was die letzten 12 Jahre angeht. Wenn Sie sich die 12 Jahre davor anschauen, sieht die Welt ganz anders aus. Da war der kapitalgewichtete MSCI World, der natürlich dominiert wurde von den großen Platzhirschen rund um die Jahrtausendwende, Internet-Boom und ähnliches, ein massiver Underperformer. Und für einen aktiven Investor war es immer sehr einfach, diesen Index zu schlagen, genauso wie es in den letzten 12 Jahren umgekehrt war. Und unserer Meinung nach bewegen wir uns jetzt in eine Phase hinein, wo zumindest der Gleichgewichtete mindestens ähnlich gut abschneidet wie der Kapitalgewichtete.