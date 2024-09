Unternehmen noch nicht ausreichend auf NIS2-Richtlinie vorbereitet (FOTO)

Kassel/Köln (ots) - Die Europäische Union hat als Antwort auf den deutlichen

Anstieg von Cyberangriffen die NIS2-Richtlinie verabschiedet. Diese

überarbeitete Richtlinie verfolgt das Ziel, ein einheitlich hohes

Sicherheitsniveau für Netz- und Informationssysteme in der gesamten EU zu

gewährleisten. Zudem fallen deutlich mehr Unternehmen und Organisationen unter

die Regulierung, die für das gesellschaftliche System wichtig sind. Die Mehrheit

der Unternehmen, die NIS2 unterliegen, fühlt sich jedoch noch nicht ausreichend

für die Umsetzung der neuen EU-Richtlinie für Cybersicherheit gewappnet. Das ist

ein zentrales Ergebnis der aktuellen Studie "NIS2 Readiness in deutschen

Unternehmen", die von techconsult im Auftrag von Plusnet durchgeführt wurde.



NIS2-Compliance: zwei Drittel der deutschen Unternehmen noch nicht am Ziel





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt Aktie Beiträge: 194 Beiträge:

Die Studienergebnisse belegen, dass die Umsetzung der in NIS2 gefordertenMaßnahmen bei vielen Unternehmen noch nicht abgeschlossen ist. Nur 29 Prozentder befragten Unternehmen gaben zum Zeitpunkt der Studie an,Cybersicherheitsmaßnahmen vollständig umgesetzt zu haben, weitere 32 Prozentteilweise. Auch bei den vorgeschriebenen Cybersicherheitsschulungen fürMitarbeitende besteht Nachholbedarf. Erst 30 Prozent der Unternehmen bietendiese bisher verpflichtend an. Besonders im Bereich des Vorfall- undKrisenmanagements weisen Unternehmen und Organisationen Defizite auf. 22 Prozentder Unternehmen müssen noch Mechanismen einführen, um Sicherheitsvorfälle zuerkennen, zu melden und angemessen darauf zu reagieren. Nur 46 Prozent derUnternehmen gehen davon aus, bis Mitte Oktober die Anforderungen noch erfüllenzu können.Weitere Verschärfung von Cyberbedrohungen erwartetIn den vergangenen zwölf Monaten waren 75 Prozent der befragten Unternehmen vonCyberangriffen betroffen. 67 Prozent der Unternehmen erwarten eine weitereZunahme der Cyberbedrohungen in Zukunft. Umso wichtiger ist es, durch dieUmsetzung der NIS2-Richtlinie für mehr Cybersicherheit zu sorgen. Sie trägt dazubei, das Bewusstsein für IT-Sicherheit in den Unternehmen zu schärfen. Durchumfassende Sicherheitsvorkehrungen und regelmäßige Risikoanalysen soll das ThemaIT-Sicherheit stärker in den Führungsetagen und bei den Mitarbeitern verankertwerden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gibt vor,dass die EU-Mitgliedstaaten die NIS2-Richtlinie bis Oktober 2024 in nationalesRecht überführen müssen.Fachkräftemangel als größte Herausforderung bei NIS2-UmsetzungObwohl die Unternehmen bei der Umsetzung der NIS2-Richtlinie bereitsFortschritte erzielt haben, stehen sie weiterhin vor zahlreichen