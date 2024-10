Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 26-2024

Liebe Leserinnen und Leser,

Aktie der Woche

Uranium Energy sichert sich dritte Hub-and-Spoke-Anlage plus umfangreiches Uran-Ressourcenpaket

Uranium Energy gab jüngst bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Rio Tinto America Inc. über den Erwerb von 100 % der Vermögenswerte von Rio Tinto in Wyoming abgeschlossen hat, die aus der vollständig im Besitz befindlichen und vollständig lizenzierten Sweetwater Plant und einem Portfolio von Uranbergbauprojekten mit etwa 175 Millionen Pfund historischer Ressourcen bestehen. Der bei Abschluss der Transaktion zu zahlende Kaufpreis beträgt 175 Millionen US$, vorbehaltlich der üblichen Anpassungen des Betriebskapitals, und wird aus der verfügbaren Liquidität von UEC finanziert werden. Damit erhält Uranium Energy eine dritte U.S. Hub-and-Spoke Produktionsplattform mit einer bedeutenden Anlagenbasis mit hohem Wiederbeschaffungswert und beträchtlichen Zeit- und Kosteneinsparungen im Vergleich zum Bau und der Lizenzierung einer neuen Verarbeitungsanlage. Weiterhin erhält das Unternehmen ein beachtliches und wertsteigerndes Ressourcenwachstum mit der Hinzufügung von etwa 175 Millionen Pfund historischer Uranressourcen. Die Transaktion stellt eine zunehmend seltene Gelegenheit dar, lizenzierte Anlagen und genehmigte Uranabbau-Ressourcengrundstücke von einem weltweit führenden Bergbauunternehmen zu erwerben. Diese Anlagen verbessern und beschleunigen die Produktionsmöglichkeiten von UEC im Great Divide Basin erheblich. Die Sweetwater-Anlage, eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 4,1 Millionen Pfund pro Jahr und einer Kapazität von 3.000 Tonnen pro Tag, kann auch für die Rückgewinnung von Uran aus beladenen Harzen, die bei ISR-Betrieben anfallen, angepasst werden. Damit verfügt UEC über Produktionsflexibilität sowohl für den ISR- als auch für den konventionellen Bergbau. Zuletzt erhält man ein umfangreiches Landpaket, geologische Daten und Explorationsmöglichkeiten.

News: Uranium Energy Corporation erweitert US-Produktionskapazitäten durch Erwerb von Rio Tinto's Sweetwater Anlage und Uranvorkommen in Wyoming

Unternehmensnews

Aurania Resources schließt Verkauf seiner peruanischen Assets ab

Aurania Resources gab vor wenigen Tagen bekannt, dass Palamina Corp. den Erwerb von 100 % der Aktien der peruanischen Tochtergesellschaft von Aurania, Sociedad Minera Vicus Exploraciones S.A.C., abgeschlossen hat. Aurania erhielt 350.000 Stammaktien von Palamina Corp. und bekam eine 1 %ige Net Smelter Return Lizenzgebühr als vollständige Zahlung für den Kauf von Vicus. Palamina hat die Option, jederzeit die Hälfte der NSR für 1.000.000 $ zurückzukaufen.

News: Aurania gibt den Abschluss des Verkaufs seiner peruanischen Tochtergesellschaft an Palamina Corp bekannt

Century Lithium erreicht Herstellung von batteriefähigem Lithiumkarbonat

Century Lithium konnte kürzlich über die Herstellung von batteriegerechtem Lithiumkarbonat (Li2 CO3) in der unternehmenseigenen Lithiumextraktionsanlage im Amargosa Valley, Nevada, USA, einem Teil des unternehmenseigenen Projekts Angel Island in Nevada, berichten. Die Ergebnisse der zweiten Charge von Lithiumkarbonat aus der Pilotanlage weisen eine Reinheit von 99,5 % auf, was als Batteriequalität gilt.

News: Century-Lithium-Pilotanlage stellt 99,5% Lithiumkarbonat her

Foran Mining stimmt auf aggressives Explorationsprogramm ein

Foran Mining meldete jüngst ein Update zu seiner regionalen Explorationsstrategie auf seinen Grundstücken in Saskatchewan, Kanada. Aufbauend auf einer zweijährigen detaillierten geophysikalischen Analyse und entscheidenden Erkenntnissen aus der Entdeckung der Tesla-Zone arbeitet Foran an der Erschließung von Anomalien mit hoher Priorität, um weitere potenzielle Entdeckungen auf seinem ausgedehnten Landpaket zu erschließen. Das Sommer-Herbst-Bohrprogramm des Unternehmens mit einem Umfang von ca. 8.000 Metern schreitet gut voran, wobei eine robuste Pipeline von Zielen durch die Exploration vorangetrieben wird. Zur Verbesserung der Zielgenauigkeit hat Foran in den Jahren 2023-2024 über 17.800 Linienkilometer modernster geophysikalischer Untersuchungen aus der Luft durchgeführt, wobei fortschrittliche Falcon™-Gravitationsgradiometrie und elektromagnetische HeliTEM2- und/oder VTEM™-Max-Daten verwendet wurden. Die regionale Explorationsstrategie von Foran zielt darauf ab, bedeutende Möglichkeiten zu erschließen, da neue Daten und Explorationserkenntnisse die nächste Phase der gezielten Bohrungen auf bestimmten Grundstücken bestimmen.

News: Foran treibt regionale Explorationsstrategie voran, um Potenziale auf Distrikt-Ebene zu erschließen

Meridian Mining stößt auf hochgradige Goldschicht

Meridian Mining verkündete vor kurzer Zeit einige der bisher besten Ergebnisse seiner Gold-Kupfer-Silber-Zink-VMS-Lagerstätte Santa Helena, Teil des größeren Projekts Cabaçal im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso. Zu den hochgradigen Highlights gehören 15,9 Meter @ 3,9 g/t Goldäquivalent und 22,4 Meter @ 3,2 g/t Goldäquivalent, neben vielen starken oberflächennahen Abschnitten. Diese Ergebnisse erweitern und ergänzen die hochgradige kontinuierliche Mineralisierung von Santa Helena und werden in die anstehende Ressourcenschätzung im vierten Quartal 2024 aufgenommen. Meridian meldete auch, dass die Ergebnisse mehrerer geophysikalischer Programme kombiniert wurden, um die Massivsulfide von Santa Helena zu kartieren und potenzielle Ziele für blinde Erweiterungen des mineralisierten Haupttrends zu identifizieren. Weitere Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

News: Meridian meldet hochgradige Untersuchungsergebnisse und neue geophysikalische Ziele bei Santa Helena

Vizsla Silver schließt 65-Millionen-Dollar Finanzierung ab

Vizsla Silver gab vor wenigen Tagen bekannt, dass es sein zuvor angekündigtes öffentliches Kaufangebot von 25.000.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 2,60 CA$ pro Stammaktie mit einem Bruttoerlös von insgesamt 65.000.000 CA$ abgeschlossen hat. Der Nettoerlös des Angebots wird voraussichtlich für die Exploration, die Bohrungen und die Erschließung des unternehmenseigenen Projekts Panuco sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

News: Vizsla Silver schließt Finanzierung über 65 Millionen CAD$ ab

