Neuer Chef für Kindersender KiKA

ERFURT (dpa-AFX) - Der öffentlich-rechtliche Kindersender KiKA bekommt einen neuen Chef. Roman Twork soll den Posten als Programmgeschäftsführer von Dezember an für drei Jahre übernehmen, wie die ARD mitteilte. Die Entscheidung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung eines MDR-Gremiums. Der KiKA von ARD und ZDF hat seinen Sitz in Erfurt.

Twork - 1989 in Eisenach in Thüringen geboren - ist seit 2020 beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) tätig. Dort hatte er bislang auch immer wieder mit digitalen und Angeboten für Jüngere zu tun. Seit April 2023 ist er Leiter der Redaktion "Content und Distributionsstrategie" in der Hauptredaktion Kultur und Jugend. Twork folgt auf Astrid Plenk, die in diesem Jahr Direktorin des MDR-Landesfunkhauses Thüringen wurde.

Den Kindersender von ARD und ZDF gibt es seit 1997. Er konkurriert mit dem RTL-Sender Toggo (Super RTL) und dem Ableger Toggo Plus, sowie dem Disney Channel und Nickelodeon./rin/DP/nas