Besser als Barrick Gold?! Diese Aktie profitiert besonders von der Goldrallye

Der Goldpreis kennt in diesen Tagen kein Halten mehr und jagt von Rekordhoch zu Rekordhoch. Zahlreiche Faktoren spielen dabei eine wichtige Rolle. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Goldpreis kompromisslos auf 3.000 US-Dollar?! Auch Silber droht zu eskalieren“ .

Die aktuelle Gemengelage, die nicht nur von einem haussierenden Goldpreis dominiert wird, sondern auch von stark anziehenden Silber- und Kupferpreisen, lässt die Aktien von Goldproduzenten besonders attraktiv erscheinen, fördern diese doch nicht selten auch Silber und Kupfer in einem erheblichen Ausmaß als Beiprodukte mit zu Tage. Die Situation bei Kupfer wurde ausführlich im Kommentar „Kupfer von der Kette gelassen. Kupferproduzenten vor Kursrallye?!“ erörtert.

TIPP: Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report „Sondersituation: Vervielfachungschance bei diesen Goldaktien“

Sondersituationen offerieren erhebliches Potenzial

Die Möglichkeiten, in Goldunternehmen zu investieren, sind vielfältig. Abseits der Basisinvestments offerieren aber vor allem Sondersituationen erhebliches Kurspotenzial. Übernahmespekulationen sind klassische Sondersituationen. Der Konsolidierungsdruck im Sektor ist immens. Dabei sind nicht nur die Großen auf der Jagd nach Unternehmen bzw. Projekten, die ihr Portfolio verstärken. Eine weitere Sondersituation sind Produzenten, die unter hohen Produktionskosten ächzen und nun bei dem haussierenden Goldpreis einen ganz besonders hohen Hebel aufweisen. Fordern Sie hierzu den top-aktuellen Report „Sondersituation: Vervielfachungschance bei diesen Goldaktien“ kostenlos an.

TIPP: Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Besser als Barrick Gold – Agnico Eagle Mines

Wie auf Schienen bewegte sich die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines in den letzten Monaten nach oben. Nicht zuletzt stellte die Aktie mit ihrer exzellenten Performance auch die beiden Platzhirsche - Barrick Gold und Newmont Corp. - in den Schatten. Agnico Eagle Mines ist mit einer für 2024 erwarteten Goldproduktion in Höhe von 3,35 Mio. Unzen bis 3,55 Mio. Unzen zudem ein nicht zu unterschätzender Akteur im Sektor.

Trotz der zurückliegenden Kursrallye winkt eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Agnico Eagle Mines notiert mit knapp 85 US-Dollar auf einem 52-Wochen-Hoch. Bis zu den psychologisch wichtigen 100 US-Dollar ist es nicht mehr allzu weit. Entsprechend dürften die 100 US-Dollar eine immer größere Anziehungskraft entwickeln. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer im besten Fall auf 77 US-Dollar / 75 US-Dollar begrenzt bleiben.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte