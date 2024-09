Diplomatie der einzige Weg für Libanon und Israel

WASHINGTON/LONDON (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat Israel und die libanesische Hisbollah-Miliz nachdrücklich zu einer Waffenruhe aufgefordert. Ein massiver Krieg sei sowohl für Israel als auch für den Libanon verheerend, warnte Austin in London. Er könne zu einem größeren Konflikt in der gesamten Region führen.

"Lassen Sie mich also deutlich sagen, dass Israel und Libanon einen anderen Weg wählen können", so Austin. Trotz der Eskalation in den vergangenen Tagen sei eine diplomatische Lösung noch möglich. Sie sei der einzige Weg, um sicherzustellen, dass vertriebene Zivilisten auf beiden Seiten der Grenze endlich nach Hause zurückkehren könnten.

Nach massiven israelischen Bombardements im Libanon mit Hunderten Toten dringt eine Staatengruppe um die USA und Deutschland zusammen mit wichtigen arabischen Ländern auf eine Kampfpause von 21 Tagen.