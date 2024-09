Krankenkassen kündigen weitere Beitragserhöhungen an - Dieter Homburg verrät, wie Versicherte den steigenden Preisen entgegenwirken können (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Lippstadt (ots) - Aktuellen Berichten zufolge planen die gesetzlichen undprivaten Krankenkassen erneut massive Preiserhöhungen - für Besserverdiener wirdder Beitrag dadurch auf etwa 1.100 EUR ansteigen. Als Versicherungsexperte mitüber 25 Jahren Erfahrung sowie Bestsellerautor des Buches "Altersvorsorge fürDummies" weiß Dieter Homburg, dass Versicherte den steigenden Beiträgen nichttatenlos gegenüberstehen müssen. Im Folgenden verrät er, wie Versicherte trotzmöglicher Preiserhöhungen bei ihrer Krankenversicherung Geld sparen können.Milliardendefizite bei den gesetzlichen Krankenkassen durch teure Gesetze undhohe Ausgaben im Gesundheitswesen sowie ebenfalls stark gestiegeneLeistungsausgaben privater Krankenversicherungen sorgen für unerfreulichePrognosen: Für 2025 stehen in der gesetzlichen (GKV) und in der privatenKrankenversicherung (PKV) erhebliche Beitragserhöhungen an. So soll derZusatzbeitrag in der GKV von durchschnittlich 1,6 Prozent auf nun 2,45 Prozentsteigen - vor allem für Besserverdienende könnte dies jährliche Mehrkosten vonmehreren hundert Euro bedeuten. Und auch in der PKV sieht es nicht besser aus -so wird für 2025 eine durchschnittliche Beitragserhöhung von 6,5 Prozenterwartet. Für viele Menschen, die aufgrund von gestiegenen Lebenshaltungskosten,vervielfachten Energiekosten und Zinsen auf Rekordhoch ohnehin schon mit demRücken zur Wand stehen, bedeuten diese Entwicklungen eine zusätzliche Belastung,die kaum noch zu bewältigen ist. "Dagegen wehren können sich Versicherte nicht -vielmehr ist jeder Deutsche zur Mitgliedschaft in einer Krankenkasseverpflichtet und für die kommenden Jahre werden weitere Beitragserhöhungenprognostiziert", erklärt Dieter Homburg."Das heißt aber nicht, dass Versicherte den Beitragserhöhungen machtlosausgeliefert sind. Unabhängig von möglichen Erhöhungen helfe ich den Menschendabei, den optimalen Krankenversicherungstarif zu finden und dabei viel Geldeinzusparen", fährt der Inhaber des Fachzentrums Finanzen fort. Als eine ArtRobin Hood der Versicherungsbranche kämpft Dieter Homburg für den Schutz und diebesten Konditionen für Versicherte. Mit seiner tiefgreifenden Expertise und über25 Jahren Erfahrung in der Branche hat der Versicherungsexperte undBestsellerautor schon mehr als 5.000 Unternehmern, Freiberuflern und leitendenAngestellten dabei helfen können, über 100.000 Euro bei ihrer eigenenAltersvorsorge und Krankenversicherung einzusparen. Mit Blick auf die drohendenBeitragserhöhungen der Krankenkassen verrät der Versicherungsexperte imFolgenden, wie Versicherte dennoch Kosten einsparen können.Interner Tarifwechsel: Den Versicherer und den eigenen Tarif prüfen