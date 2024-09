Deutsche Anleihen legen leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag leicht gestiegen und haben sich etwas von den Kursverlusten vom Vortag erholt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am späten Nachmittag geringfügig um 0,04 Prozent auf 134,51 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,17 Prozent.

Zeitweise konnte der Euro-Bund-Future stärker zulegen. Nach besser als erwartet ausgefallenen Daten vom US-Arbeitsmarkt gaben die Bundesanleihen den größten Teil ihrer frühen Gewinne aber wieder ab. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiter gesunken, während am Markt ein Anstieg erwartet worden war. Beim Auftragseingang langlebiger Güter in den USA gab es im August keine Veränderung.

Darüber hinaus bremste eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten die Kursentwicklung der als sicher geltenden Bundesanleihen. So war der deutsche Leitindex Dax im Tagesverlauf auf ein weiteres Rekordhoch gestiegen./jkr/men