CRRCs Lösungen zur Integration von Wind, Sonne, Wasserstoff und Speicherung stärken das globale Ökosystem für grüne Energie

HAMBURG, Deutschland, 26. September 2024 /PRNewswire/ – Auf der WindEnergy Hamburg präsentiert die CRRC Corporation Limited („CRRC", SHA: 601766) ihre Palette an Integrationslösungen für Wind-Solar-Wasserstoff-Speicher und lockt damit Besucher an den Stand 241 in Halle B7 der Hamburg Messe und Congress. Die Ausstellung zeigte, wie Strom aus Wind- und PV-Quellen über eine Verstärkerstation in das städtische Stromnetz eingespeist wird, wobei überschüssige Energie entweder in einem Energiespeichersystem gespeichert oder zur Wasserstoffproduktion verwendet wird. CRRC zeigte auch den gesamten Prozess der Energieerzeugung, -speicherung und -anwendung innerhalb seiner Systeme und betonte dabei ein grünes, kohlenstoffarmes und nachhaltiges Ökosystem.

Das Portfolio an erneuerbaren Energien umfasst Windkraft, Photovoltaik, Wasserstofferzeugung und Energiespeicherung. Mit seinen kompletten Windturbinen als Eckpfeiler hat CRRC eine Technologie- und Industriekette entwickelt, die alle Facetten von sauberem Strom umfasst – von der Erzeugung über die Übertragung und Verteilung bis hin zur Nutzung. Das Unternehmen ist in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen für die Integration von Wind, Sonne und Wasserstoff für verschiedene Szenarien anzubieten und so den globalen Wandel hin zu kohlenstoffarmen und -neutralen Anlagen zu beschleunigen.

Eine umfassende Wertschöpfungskette für Wind- und Solarenergie wurde aufgebaut

Im Jahr 2023 stammten 60 % aller weltweit neu hinzugefügten Windkraftkapazitäten aus China, was die bedeutende Rolle Chinas beim weltweiten Ausbau der Windenergie unterstreicht. CRRC, ein Pionier im chinesischen Windenergieanlagenbau, verfügt über eine komplette Industriekette und eine breite Produktpalette. Es hat erfolgreich ein Industriecluster für Windenergieanlagen geschaffen, das komplette Windturbinen, Generatoren, Flügel, Turmgehäuse, Umrichter, Getriebe, Transformatoren und mehr umfasst. CRRC bietet über 80 Modelle an, wobei die Flaggschiffprodukte 1,5 MW bis 12 MW für Onshore-Anwendungen und 8 MW bis 20 MW für Offshore-Anwendungen umfassen. Seine Fähigkeiten in der Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von Anlagen zählen zu den besten der Welt. Das Unternehmen beliefert weltweit mehr als 260 Windparks mit einer installierten Gesamtkapazität von mehr als 13.000 Anlagen.