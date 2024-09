Deutsche Indizes überflügeln US-Märkte: DAX, MDAX und SDAX im Höhenflug

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Heute verzeichnen die deutschen Aktienindizes eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung, während die US-amerikanischen Indizes moderat zulegen. Der DAX steht aktuell bei 19.256,02 Punkten und verzeichnet ein Plus von 1,83%. Der MDAX zeigt eine noch stärkere Performance und steigt um 2,10% auf 26.849,33 Punkte. Der SDAX führt die deutschen Indizes mit einem beeindruckenden Zuwachs von 2,66% an und erreicht 14.042,41 Punkte. Auch der TecDAX zeigt eine solide Entwicklung und klettert um 2,23% auf 3.369,29 Punkte. Im Vergleich dazu sind die Zuwächse bei den US-amerikanischen Indizes weniger ausgeprägt. Der Dow Jones steht aktuell bei 42.142,36 Punkten und legt um 0,55% zu. Der S&P 500 verzeichnet ein Plus von 0,31% und erreicht 5.740,76 Punkte. Insgesamt zeigen die deutschen Indizes heute eine deutlich stärkere Performance als ihre US-amerikanischen Pendants, was auf eine positive Marktstimmung in Deutschland hinweist.Die DAX-Spitzenreiter sind Sartorius Vz.mit einem Anstieg von 8.14%, gefolgt von Commerzbank, die um 6.90% zulegte, und Siemens, das um 5.33% stieg.Im Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte negative Entwicklungen, angeführt von Siemens Energy mit einem Rückgang von -0.95%. Symrise fiel um -1.22%, während Rheinmetall mit -1.61% den stärksten Verlust aufwies.Im MDAX dominierte HelloFresh mit einem Plus von 6.21%, gefolgt von Hugo Boss mit 5.55% und Aurubis, das um 5.18% zulegte.Die MDAX-Flopwerte zeigen freenet mit einem Rückgang von -0.44%, Scout24 mit -0.70% und Nordex , das um -0.92% fiel.Im SDAX sticht CECONOMY mit einem beeindruckenden Anstieg von 14.88% hervor, gefolgt von Verbio mit 11.48% und SUESS MicroTec, das um 9.21% zulegte.Die Flopwerte im SDAX werden von KWS SAAT mit -0.91% angeführt, gefolgt von MLP mit -2.46% und mutares, das mit -14.12% den stärksten Rückgang verzeichnete.Im TecDAX führt SUESS MicroTec mit 9.21%, gefolgt von Sartorius Vz. mit 8.14% und Elmos Semiconductor, das um 4.31% zulegte.Die TecDAX-Flopwerte umfassen freenet mit -0.44%, Deutsche Telekom mit -0.49% und Nordex, das um -0.92% fiel.Im Dow Jones sind Caterpillar mit 2.73%, Dow mit 2.65% und Nike (B) mit 2.02% die besten Performer.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen Chevron Corporation mit -0.94%, Merck & Co mit -1.12% und Walmart, das um -1.57% fiel.Im S&P 500 führt Micron Technology mit einem Anstieg von 17.91%, gefolgt von Jabil mit 11.33% und Southwest Airlines mit 10.88%.Die Flopwerte im S&P 500 sind Insulet mit -2.76%, Devon Energy mit -2.84% und CoStar Group, das um -3.50% fiel.