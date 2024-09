CRRC stellt auf der InnoTrans 2024 umweltfreundliche Lösungen für den intelligenten Personentransport vor

Volle Geschwindigkeit und vielfältige Anwendungsszenarien freischalten

BERLIN, Deutschland, 26. September 2024 /PRNewswire/ -- Auf der InnoTrans 2024 in Berlin, Deutschland (Stand 210, Halle 4.2), stellte CRRC Corporation Limited („CRRC", SHA: 601766) eine umfassende Palette fortschrittlicher Personenbeförderungslösungen vor, die alle Geschwindigkeitsstufen und Anwendungsszenarien abdecken. Unter dem Motto On Track for A Low Carbon Future (Auf Kurs für eine kohlenstoffarme Zukunft) fanden diese Innovationen und ihre Entwicklungsplattformen bei den Teilnehmern große Beachtung.

Einführung von Hochgeschwindigkeits-Personenfahrzeugen für den Langstreckenverkehr