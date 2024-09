Aktien Wien Schluss - ATX fester

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag fester aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX schloss mit plus 0,73 Prozent auf 3.617,73 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es nach starken Börsenvorgaben aus Asien deutlich ins Plus, der DAX konnte in Frankfurt ein neues Rekordhoch markieren. In Fernost hatten umfangreiche Stützungsmaßnahmen Chinas für die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft die Aktienkurse beflügelt.

Die im Verlauf publizierten Konjunkturnachrichten aus den USA lieferten nach Europa kaum sichtbare Auswirkungen. An der Wall Street ging es im Verlauf ebenfalls mit den Aktienkursen nach oben. Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene sehr mager.