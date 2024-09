Hyundai Mobis erhält als erstes asiatisches Unternehmen die Cybersecurity-Zertifizierung des europäischen Automobilverbands

Proaktive Reaktion auf den zunehmenden Trend zur Fahrzeugsicherheit durch die Sicherstellung einer Zertifizierung in Europa, die die weltweiten Standards anführt

Einrichtung einer speziellen Cybersecurity-Organisation und eines Cybersecurity-Systems zur kontinuierlichen Stärkung des Sicherheitsmanagements für das „Smartphone auf Rädern" in Fahrzeugen

SEOUL, Südkorea, 26. September 2024 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX: 012330) hat Hyundai Mobis als erster asiatischer Automobilzulieferer die Cybersecurity-Zertifizierung in Europa erhalten, wo das Unternehmen bei den weltweiten Sicherheitsstandards für die Automobilindustrie führend ist. Die Cybersicherheit hat sich zu einem kritischen Bereich entwickelt, da der Anteil der Software in Fahrzeugen zunimmt und die benutzerdefinierte Datenverarbeitung immer mehr an Bedeutung gewinnt. Darüber hinaus werden die Vorschriften für die Fahrzeugsicherheit in verschiedenen Ländern verschärft, sodass Zertifizierungen im Bereich der Cybersicherheit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für globale Produkte und Aufträge darstellen.

Am 26. gab Hyundai Mobis bekannt, dass es in seinem Technologie-Forschungszentrum in Yongin, Provinz Gyeonggi, in Anwesenheit von Vertretern der European Automotive Manufacturing and Supply Association (ENX) eine Zertifizierungszeremonie für Cybersicherheit abgehalten hat. Der Europäische Verband der Automobilhersteller und -zulieferer (European Automotive Manufacturing and Supply Association) umfasst weltweit tätige europäische Automobilhersteller und -zulieferer wie Daimler, Volkswagen, BMW und Bosch und beaufsichtigt die Zertifizierungen für die Cybersicherheit von Fahrzeugen (VCS; Vehicle Cyber Security). Die Zertifizierung durch diesen Verband gilt als äußerst glaubwürdig und ist für die Kunden der globalen Autohersteller aus Europa zu einer obligatorischen Bedingung bei der Bestellung von Autoteilen geworden.

In der Automobilindustrie geht es bei der Cybersicherheit darum, Fahrzeugsysteme und -netze mit zuverlässigen Sicherheitstechnologien zu schützen, um auf Risiken wie Hackerangriffe von außen zu reagieren und den Verlust von persönlichen Daten der Nutzer zu verhindern. Mit der zunehmenden Anwendung verschiedener IT-Funktionen in neuen Fahrzeugen und dem Beginn des Zeitalters der softwaregesteuerten Fahrzeuge (SDV) werden die Reaktionsmöglichkeiten der globalen Automobilhersteller und -zulieferer im Bereich der Cybersicherheit immer wichtiger.