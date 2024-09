Erheblicher Widerstand gegen Özdemirs Tierschutzgesetz

BERLIN (dpa-AFX) - Die geplante Novelle des Tierschutzgesetzes stößt im Bundestag auf erhebliche Kritik. Union und AfD kritisierten den Gesetzentwurf bei der ersten Lesung als vollkommen überzogen und warnten vor einer finanziellen und bürokratischen Überlastung der Landwirte. Im Gegensatz dazu halten die Linke und das BSW die vorgesehenen Regelungen für nicht weitgehend genug.

Doch auch aus der Ampel-Koalition werden Nachbesserungen gefordert. So möchte die Tierschutzbeauftragte der SPD-Fraktion, Anke Hennig, unter anderem einen Sachkundenachweis beim Erwerb von Haustieren. Der FDP-Abgeordnete Ingo Bodtke (FDP) mahnte Erleichterungen für die Nutztierhalter an: "Bürokratie-Aufwuchs und Zusatzkosten sind definitiv das falsche Signal in die Landwirtschaft." Über Änderungen am Gesetz beraten nun die zuständigen Ausschüsse des Bundestags.