INTERGEO 2024 ist internationales Top-Event der Geo-Industrie / Position als Weltleitmesse bestätigt (FOTO)

Stuttgart (ots) - Die INTERGEO EXPO und CONFERENCE 2024 ist heute in Stuttgart

erfolgreich zu Ende gegangen. Die Veranstaltung rund um Geodäsie, Geoinformation

und Landmanagement präsentierte einem internationalen Publikum an drei Tagen

innovative Geodaten-basierte Lösungen für aktuelle Herausforderungen wie den

Klimawandel, Urbanisierung und nachhaltige Landnutzung.



Die diesjährige INTERGEO EXPO und CONFERENCE bestätigt ihre Rolle als führende

Messe der Geospatial-Industrie durch eine starke internationale Beteiligung und

die Präsentation innovativer Lösungen. Darüber hinaus ist sie der zentrale

Treffpunkt für den intensiven Austausch innerhalb der Branche, bei dem Experten

und Fachleute zukunftsweisende Entwicklungen diskutieren und wertvolle Kontakte

knüpfen.





Mit 579 Ausstellern und über 17.000 Besucher*innen aus 121 Ländern beweist dieEXPO ihre Internationalität und die Stabilität der Branche trotz globalerwirtschaftlicher Herausforderungen. Die CONFERENCE führte mit ihrem breitausgerichteten Programm rund 800 Besucher*innen aus 47 Ländern nach Stuttgart."Die Zahlen zeigen, dass wir wichtige Werkzeuge für zentrale gesellschaftlicheAufgabenstellungen präsentieren. Digitale Zwillinge, die auf KünstlicherIntelligenz (KI) basieren, gewinnen immer mehr an Bedeutung, um den Klimawandelzu bewältigen. Sie sind unverzichtbare Planungsinstrumente für Städte, Gebäude,Verkehr, Sicherheit und Umweltanwendungen", so Prof. Dr. Rudolf Staiger,Präsident des DVW e.V., Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation undLandmanagement . Verwaltungen und Organisationen weltweit sind aufGeoinformationen als Grundlage für Prognosen und Entscheidungen angewiesen.Entscheidungsträger setzen auf Echtzeitdaten, GeoAnalytics, Big Data und KI, umzur Bewältigung von klima- und gesellschaftlichen Krisen beizutragen, soStaiger.Besondere Bedeutung maß die INTERGEO der Erdbeobachtung bei. "Die Daten derErdbeobachtungssatelliten sind essenziell, um den Klimawandel zu verstehen undzu managen. Hier besteht großer Bedarf an Prognosemodellen und Frühwarnsystemen.Für Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen entwickeln wir Tools, die Anwendern beider Umsetzung helfen. Solche Werkzeuge sind entscheidend sowohl fürfaktenbasierte politische Entscheidungen als auch für die Überwachung ihrerWirksamkeit", so Godela Roßner, Abteilungsleiterin Erdbeobachtung DeutscheRaumfahrtagentur im DLR in ihrer Keynote.Die INTERGEO CONFERENCE hat in diesem Jahr wieder überzeugt. Christiane Salbach,