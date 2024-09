Händler muss nach Urteil des LG Frankfurt neuen Stromspeicher liefern / Dr. Stoll & Sauer erstreitet Urteil

Lahr (ots) - In einem wegweisenden Urteil hat das Landgericht Frankfurt am Main

einen Händler von Senec-Stromspeichersystemen zur Neulieferung eines

mangelfreien Stromspeichers verurteilt (Az.: 2-31 O 77/24). Der klagende

Verbraucher, vertreten durch die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer, setzte sich

erfolgreich gegen die Firma durch, nachdem der für eine Photovoltaikanlage

installierte Stromspeicher aufgrund von Sicherheitsmängeln und

Leistungsdrosselungen unbrauchbar geworden war. Das Urteil vom 19. September

2024 stärkt aus Sicht der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer die Rechte der Verbraucher

im Senec-Skandal erheblich. Verbraucher sollten sich aus Sicht der Kanzlei Dr.

Stoll & Sauer über ihre Rechte informieren. Es könnten Gewährleistungsansprüche

wie im aktuellen Fall vorliegen. Die Kanzlei bietet Verbrauchern mit

Stromspeicher-Problemen eine kostenlose Erstberatung im Online-Check (https://ww

w.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/verbraucherschutz/senec-skandal-haendler-mus

s-nach-urteil-des-lg-frankfurt-neuen-stromspeicher-liefern#paragraph--id--18253)

an. Weitere Informationen zum Thema sind auf unserer speziellen Senec-Website

verfügbar. (https://www.dr-stoll-kollegen.de/senec-stromspeicher)



Drosselung der Senec-Stromspeicher stellt Sachmangel dar







gerieten 2022 und 2023 in die Schlagzeilen, nachdem mehrere Geräte Feuer fingen.

Daraufhin wurden tausende Speicher auf eine reduzierte Leistung gedrosselt, um

weitere Brände zu verhindern. Diese Einschränkungen führten bei zahlreichen

Verbrauchern zu erheblichen Nutzungsausfällen und wirtschaftlichen Verlusten.

Trotz der Entschädigungsangebote von SENEC sind viele Kunden weiterhin

unzufrieden und verlangen eine vollständige Neulieferung oder Schadensersatz.

Mittlerweile liege unterschiedliche verbraucherfreundliche Urteile vor. Die

Kanzlei Dr. Stoll & Sauer fasst das aktuelle Verfahren zusammen:



- Der Kläger erwarb im Frühjahr 2022 eine Photovoltaikanlage mit dem Senec.Home

V3 hybrid Duo Stromspeicher. Nach den ersten Berichten über Brände wurden

zahlreiche Geräte vom Hersteller per Fernzugriff abgeschaltet oder in ihrer

Leistung gedrosselt. Der Kläger litt aufgrund dieser Maßnahmen unter einer

erheblichen Reduzierung der Speicherkapazität seines Geräts. Auch

Entschädigungsangebote seitens SENEC reichten nicht aus, um die Schäden

vollständig auszugleichen.

- Nachdem Senec keine mangelfreie Lösung anbot, reichte die Kanzlei Dr. Stoll &

Sauer Klage ein. Im Kern ging es um die Neulieferung eines mangelfreien

Stromspeichers.

- Das Landgericht Frankfurt stellte in seinem Urteil fest, dass der

Stromspeicher des Klägers einen Sachmangel aufweist, da die Leistungsfähigkeit Seite 2 ► Seite 1 von 4



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt Aktie Beiträge: 194 Beiträge: Volkswagen Aktie zur Diskussion zur Diskussion Senc-Stromspeicher, die von der Tochtergesellschaft der EnBW hergestellt werden,gerieten 2022 und 2023 in die Schlagzeilen, nachdem mehrere Geräte Feuer fingen.Daraufhin wurden tausende Speicher auf eine reduzierte Leistung gedrosselt, umweitere Brände zu verhindern. Diese Einschränkungen führten bei zahlreichenVerbrauchern zu erheblichen Nutzungsausfällen und wirtschaftlichen Verlusten.Trotz der Entschädigungsangebote von SENEC sind viele Kunden weiterhinunzufrieden und verlangen eine vollständige Neulieferung oder Schadensersatz.Mittlerweile liege unterschiedliche verbraucherfreundliche Urteile vor. DieKanzlei Dr. Stoll & Sauer fasst das aktuelle Verfahren zusammen:- Der Kläger erwarb im Frühjahr 2022 eine Photovoltaikanlage mit dem Senec.HomeV3 hybrid Duo Stromspeicher. Nach den ersten Berichten über Brände wurdenzahlreiche Geräte vom Hersteller per Fernzugriff abgeschaltet oder in ihrerLeistung gedrosselt. Der Kläger litt aufgrund dieser Maßnahmen unter einererheblichen Reduzierung der Speicherkapazität seines Geräts. AuchEntschädigungsangebote seitens SENEC reichten nicht aus, um die Schädenvollständig auszugleichen.- Nachdem Senec keine mangelfreie Lösung anbot, reichte die Kanzlei Dr. Stoll &Sauer Klage ein. Im Kern ging es um die Neulieferung eines mangelfreienStromspeichers.- Das Landgericht Frankfurt stellte in seinem Urteil fest, dass derStromspeicher des Klägers einen Sachmangel aufweist, da die Leistungsfähigkeit