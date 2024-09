China hat seine Stimulus-Maßnahmen noch einmal erweitert und geht all-in: es ist eine Art Draghi-Bazooka, die paradoxerweise dazu führen könnte, dass Investoren Gelder aus US-Aktien abziehen und in China-Aktien investieren! Denn vor allem Tech-Aktien in China sind so viel günstiger als US-Tech-Aktien und haben daher wahrscheinlich deutlich mehr Potential nach oben - so Investoren-Legende David Tepper. Wird China mit der Bazooka ähnlich erfolgreich sein wie damals Draghi 2012 mit seinem Versprechen, unter allen Umständen den Euro zu retten? Der Notenbanker hatte es einfacher: er konnte Geld drucken, Peking hingegen muss eine nicht vorhandene Nachfrage erschaffen! An der Wall Street dämpfte eine Nachricht die vorherige Euphorie..

Hinweise aus Video:

1. Marktgeflüster Teil 2 sehen Sie hier:

https://www.youtube.com/watch?v=dlHIz84DkRU

2. China: Die große Wende – Zeit, chinesische Aktien zu kaufen?

Das Video "China: Draghi-Bazooka - raus aus US-Aktien, rein in China-Aktien? (Teil 1) " sehen Sie hier..