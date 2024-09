Syncron-Studie zeigt die wichtigsten Herausforderungen und strategischen Veränderungen auf, die die Zukunft der Aftermarket-Dienstleistungen bestimmen

92 % der Dienstleistungsunternehmen haben Schwierigkeiten, die Ziele für die Kundenzufriedenheit dauerhaft zu erreichen

STOCKHOLM, 26. September 2024 /PRNewswire/ – Syncron, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Lösungen für das Service Lifecycle Management, hat heute die Ergebnisse seines Forschungsberichts 2024, „Modernizing the Aftermarket", veröffentlicht. Der Bericht, der in Zusammenarbeit mit Field Service Associates erstellt wurde, hebt die dringenden Herausforderungen hervor, mit denen Dienstleistungsunternehmen konfrontiert sind, wenn sie sich in einer komplexen und sich schnell entwickelnden Branchen