Erforschung neuer Horizonte für flexible Energiespeicherlösungen

Birmingham, England (ots/PRNewswire) - Auf der Solar & Storage Live (SSL) 2024

stellte CATL das TENER Flex Rack-Energiespeichersystem vor und erweiterte damit

seine TENER-Reihe um eine bahnbrechende Lösung, die Flexibilität, Sicherheit und

Leistung kombiniert und den globalen Übergang zu grüner Energie mit innovativen

Lösungen fördert, die den Marktbedürfnissen gerecht werden.



Im Juni dieses Jahres hat CATL sein erstes TENER-Produkt, TENER Base, ein

Energiespeichersystem in TEU-Containern, in München vorgestellt. Mit seinen

fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen in verschiedenen Bereichen, der

Null-Degradation in den ersten 5 Jahren der Nutzung und einem Energieertrag von

über 6 MWh hat TENER Base schnell an Popularität und Anerkennung in der Branche

gewonnen. Es ist Teil des Engagements von CATL, den sich entwickelnden

Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.







Batteriespeicherung in Großbritannien und Europa hat CATL TENER Flex entwickelt,

eine kompakte Lösung, die die Produktgröße reduziert und gleichzeitig die hohe

Sicherheit, lange Lebensdauer und außergewöhnliche Energiedichte bietet, die die

Marke TENER auszeichnet. "Flex", kurz für Flexibilität, steht für die

bahnbrechenden Verbesserungen bei der Benutzerfreundlichkeit dieses Produkts.

TENER Flex zeichnet sich durch die für die Marke TENER charakteristische

Null-Degradation aus und ist für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert, die

sich an unterschiedliche topografische Gegebenheiten, Klimabedingungen und

verschiedene Energiespeicherszenarien anpassen lassen.



Flexible Skalierbarkeit und Einsatzmöglichkeiten



TENER Flex zeichnet sich durch eine optimierte Konstruktion aus, die in einer

platzsparenden Back-to-Back-Konfiguration auf Kufen montiert werden kann, um die

Vorteile für Speicherstationen durch Flexibilität zu maximieren. Mit der

Verschlechterung der Energieversorgungssysteme steigt der Bedarf an zusätzlicher

Energie, was oft mit hohen Kosten verbunden ist. TENER Flex bietet eine Lösung

mit der Option eines String-Spannungswandlersystems (String-PCS), das eine

AC-seitige Ergänzung ermöglicht und die Installation vereinfacht. Die

Kompatibilität mit bestehenden Infrastrukturen und die reduzierten Arbeits-,

Zeit- und Betriebskosten machen es ideal für Großprojekte, die eine hohe

End-of-Life-Speicherkapazität erfordern.



Flexible Stromverteilung



TENER Flex bietet eine flexible Stromverteilung, die den vielfältigen

Anforderungen großer Industrie- und Privatanwendungen gerecht wird. Es

unterstützt sowohl String-PCS als auch zentralisierte PCS und lässt sich für Seite 2 ► Seite 1 von 2



