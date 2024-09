Technologiedienstleister Akkodis eröffnet High-Tech-Standort in Wolfsburg

Wolfsburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Im neuen High-Tech-Center werden

künftig 650 Mitarbeitende die technologische Transformation in Deutschland

vorantreiben



Akkodis, führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, eröffnet einen

neuen Standort in Wolfsburg. In dem Gebäude namens "Eastgate Quartier" werden

zukünftig 650 Technologieexperten innovative Lösungen in den Bereichen

Mobilität, künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit erarbeiten. Durch gezielte

Investitionen in digitale Innovationen und Technologien stärkt das Unternehmen

die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie und setzt dabei auf eine

führende Rolle in der technologischen Transformation. Als Vorreiter der Smart

Industry trägt Akkodis maßgeblich zur Zukunft der deutschen Industrie bei.







Akkodis, Teil der Adecco Group, ein integriertes Angebot für seine Kunden. Das

Spektrum reicht von Embedded Systems und Connected Services über künstliche

Intelligenz, Blockchain und Data Analytics bis zu Messtechnik und Testing mit

"Hardware in the Loop" (HiL) Prüfständen. Auch Akkodis Cybersecurity-Expertise

ist in den neuen Standort eingebunden.



Ein starker Fokus liegt auf der Entwicklung innovativer Antriebskonzepte wie

Batteriesystemen und Brennstoffzellen. So leistet Akkodis in Wolfsburg

sektorübergreifend einen Beitrag zur zukunftsfähigen, nachhaltigen Mobilität.

Mit seiner Expertise ist das Unternehmen in der Lage, die umfangreichen

Forschungs- und Entwicklungs-Bemühungen der deutschen Industrie gezielt zu

ergänzen und die internationale Wettbewerbsfähigkeit seiner Kunden zu erhöhen.

So können neue Konzepte rascher entwickelt und mit kurzen Einführungszeiten auf

den Markt gebracht werden. Angesichts rasanter technologischer Umbrüche und

immer diverserer Kundenanforderungen ist diese Innovationsgeschwindigkeit

zunehmend ein zentrales Erfolgskriterium im globalen Wettbewerb. Als weltweit

aufgestelltes Unternehmen kann Akkodis zudem im Sinne des "Global Delivery

Model" internationale Projekte optimal betreuen - mit dem Eastgate als zentralem

Technologie-Hub.



Mit der neuen Aufstellung in Wolfsburg führt Akkodis auch eine bereits über 20

Jahre bestehende Kooperation mit

Level. Im Eastgate Quartier werden künftig die Unternehmen e:fs TechHub und

e.lective vertreten sein. Als Joint Venture von Akkodis und CARIAD entwickelt

e:fs TechHub innovative Lösungen für automatisiertes Fahren, während e.lective

sich auf Elektromobilität spezialisiert. Beide Unternehmen begleiten den Seite 2 ► Seite 1 von 3



