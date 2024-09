Abcourt bereitet neue Arbeiten zur Freilegung des anstehenden Gesteins und zusätzliche Bohrungen in seinem Konzessionsgebiet Flordin vor

Rouyn-Noranda, Kanada, 26. September 2024 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass die Anträge für eine zweite Freilegungsphase (Phase 2) und Bohrungen (Sektor South Zone) beim Ministry of Natural Resources and Forestry (Ministerium für natürliche Ressourcen und Forstwirtschaft) eingereicht wurden. Die Genehmigung für die Durchführung der Freilegungsphase 2 wurde bereits erteilt, während der Antrag für die neuen Bohrungen derzeit geprüft wird. Während der ersten Freilegungsphase traf Abcourt im freigelegten Bereich Nr. 2 auf 22,7 g/t Gold über 7 Meter; siehe Pressemitteilung vom 22. August 2024. Der neue Antrag auf eine Genehmigung zur Freilegung des anstehenden Gesteins umfasst ein Gebiet von 0,35 Hektar, das die zuvor freigelegten Gebiete miteinander verbinden wird. Diese neue freigelegte Fläche mit einer Länge von etwa 200 Metern wird die Entnahme neuer Schlitzproben ermöglichen, die die seitliche Ausdehnung der hochgradigen goldmineralisierten Zonen bestätigen werden. Das Unternehmen wird nächste Woche mit den Freilegungsarbeiten beginnen.