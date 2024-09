Newcore Gold gibt den Abschluss von Privatplatzierungen im Gesamtwert von 5,5 Mio. $ bekannt

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

26. September 2024, Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. („Newcore“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine nicht über einen Makler vermittelten Privatplatzierung, die am 5. September 2024 angekündigt und am 6. September 2024 aufgestockt wurde, abgeschlossen hat. Im Rahmen dieser Privatplatzierung hat das Unternehmen 18.965.518 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zum Preis von je 0,29 $ begeben und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 5.500.000 $ eingenommen (das „LIFE-Angebot“). Die Ausgabe der Einheiten im Rahmen des LIFE-Angebots erfolgte im Einklang mit der LIFE-Ausnahmeregelung (siehe nachstehende Definition).

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr über eine so starke finanzielle Unterstützung. Sie wird es Newcore ermöglichen, die Erschließung unseres Goldprojekts Enchi in Ghana weiter voranzutreiben und die damit verbundenen Risiken zu minimieren. Wir möchten neuen und bestehenden Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung danken. Wir freuen uns auch, neue institutionelle Investoren willkommen zu heißen, die das beträchtliche Wertschöpfungspotenzial unseres Goldprojekts Enchi erkennen, denn wir setzen den Ausbau des Projekts in Richtung einer Vormachbarkeitsstudie fort und erkunden nach wie vor das distriktweite Potenzial. Das Management und das Board of Directors haben sich ebenfalls in erheblichem Maße an der Finanzierung beteiligt und ihre Interessen stehen angesichts einer Beteiligung von ca. 18 % nach der Finanzierung weiterhin stark im Einklang mit jenen der Aktionäre. Nachdem bei Enchi derzeit ein Bohrgerät im Einsatz ist, sehen wir einem arbeitsreichen Jahr entgegen, in dem wir das beträchtliche Potenzial des Konzessionsgebiets weiter nachweisen wollen.“

Zusätzlich zum Abschluss des LIFE-Angebots hat das Unternehmen auch eine gleichzeitige nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen, in deren Rahmen das Unternehmen 151.638 Einheiten zu einem Preis von je 0,29 $ begeben und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 43.975 $ erzielt hat (das „gleichzeitige Angebot“ und zusammen mit dem LIFE-Angebot die „Angebote“).

