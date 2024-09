Senvo sichert sich 2,5 Mio. EUR Finanzierungsrunde unter der Leitung von Defy.vc und Two Ravens - Senvo sichert sich 2,5 Mio. EUR in einer Finanzierungsrunde mit Beteiligung von Defy.vc, Two Ravens und Fund F, um die Produktentwicklung zu beschleunigen und die Automatisierung von Logistikprozessen weiter zu verbessern. - Automatisierte …