Adyen leistet mit einer Reihe neuer branchenführender Produkte weiterhin Pionierarbeit im Bereich des persönlichen Zahlungsverkehrs

SFO1 ist das erste proprietäre Multimedia-Terminal von Adyen

Adyen ist der erste PSP, der Klarnas BNPL In-Store-Lösung weltweit einführt und mit der globalen Einführung von Alipay+ beginnt

Tap To Pay auf Android ist jetzt in Europa, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Hongkong, Malaysia , Australien und Neuseeland verfügbar und ermöglicht Unternehmen in diesen Regionen eine kosteneffiziente Skalierung

AMSTERDAM, 27. September 2024 /PRNewswire/ – Adyen, die bevorzugte Finanztechnologieplattform für führende Unternehmen, hat heute wichtige Fortschritte im Bereich des persönlichen Zahlungsverkehrs (IPP) bekannt gegeben und unterstreicht damit sein Engagement für Innovationen mit branchenführenden Lösungen. Dieses umfassende Update verbessert nicht nur das Zahlungserlebnis für Händler und Kunden, sondern stärkt auch die Position von Adyen als führende Kraft in der Zahlungstechnologie.

„Adyen bietet eine branchenführende Lösung für den persönlichen Zahlungsverkehr mit einem der umfangreichsten Produktportfolios auf dem Markt, das von mobilen Lösungen bis hin zu Kassenterminals reicht und alle Geschäftsanforderungen abdeckt – und das alles auf der Grundlage unseres einheitlichen Technologiepakets. Dieses Produkt-Update ist ein Beweis für unsere Ambitionen im Bereich Unified Commerce", kommentiert Derk Busser, VP Product - Payment Channels, bei Adyen. „Wir sehen, dass unsere Kunden nach wie vor großen Wert auf persönliche Kontakte legen, und wir arbeiten weiter daran, uns innerhalb der Zahlungsverkehrsbranche zu differenzieren, um Marktführer bei Omnichannel-Lösungen zu werden. Wir haben uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie die Kunden von heute und morgen „das Geschäft" erleben."

Unbegrenzte Branding-Möglichkeiten mit SFO1 Tischterminal

Adyen stellt heute stolz das SFO1 vor, sein eigenes multimediales Android-Terminal. Mit seinem 8-Zoll-Touchscreen verbessert das SFO1 das Bezahlerlebnis, indem es die Funktionen herkömmlicher Terminals mit kundenorientierten Displays verbindet. Diese Innovation markiert ein neues Kapitel in der Umgestaltung des persönlichen Zahlungserlebnisses.

„Das SFO1 wird die Art und Weise, wie Marken mit Kunden am Point of Purchase interagieren, grundlegend verändern", so Busser weiter. „Mit reichhaltigen Videoinhalten können Modehändler die Kollektionen der nächsten Saison auf beeindruckenden Bildschirmen präsentieren und gleichzeitig den Kunden die Möglichkeit bieten, sich für Treueprogramme anzumelden, um Rabatte oder einen früheren Zugang zu den gezeigten Kleidungsstücken zu erhalten. Wir verschieben die Grenzen der Innovation und stellen sicher, dass Händler modernste, anpassbare In-Store-Bezahlerlebnisse bieten können."