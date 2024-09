CIICF 2024 wird im chinesischen Wuxi eröffnet

WUXI, China, 27. September 2024 /PRNewswire/ -- Das 2024 China International Intelligent Communication Forum (CIICF) fand am 26. September in Wuxi City, Ostchinas Provinz Jiangsu statt. Das Forum wurde gemeinsam von der China Media Group (CMG) und der Volksregierung der Provinz Jiangsu ausgerichtet und von Agenturen wie dem CMG-Büro in Jiangsu, cctv.com und der Volksregierung der Stadt Wuxi mitorganisiert.

Shen Haixiong, Präsident der CMG, und Xu Kunlin, Gouverneur von Jiangsu, sprachen auf dem Forum im Namen der Gastgeber. An der Veranstaltung nahmen hochrangige Gäste aus dem In- und Ausland teil, darunter Martin Mpana, Botschafter von Kamerun in China und Dekan des Afrikanischen Diplomatischen Corps, Ahmed Mustafa Fahmy, Leiter des Vertretungsbüros der Arabischen Liga in China, Tan Jianrong, Akademiker der Chinesischen Akademie für Ingenieurwesen und Professor an der Universität Zhejiang, Piero Scaruffi, Präsident des Silicon Valley Artificial Intelligence Research Institute, und Kang Zhen, Vizepräsident der Beijing Normal University. Der ehemalige französische Premierminister Jean-Pierre Raffarin hielt eine Rede per Video.