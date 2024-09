DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Unionsfraktion/Rückkehr zur Atomkraft:

"Die Unionsfraktion will die nächste Bundestagswahl zur Abstimmung über die Rückkehr zur Atomkraft machen. Die Reaktionen sind erwartbar. Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck bleiben bei ihrem deutschen Sonderweg der Energiewende, über den sich die ganze Welt wundert. Die Betreiber der Kraftwerke haben keine Lust, wieder einzusteigen. Dabei ist das ein energiepolitischer No-Brainer. Die Konjunkturprognose zeigt doch, es gibt kein grünes Wirtschaftswunder weit und breit. Es gibt nur ein hohes Strompreisniveau und die Erkenntnis, die keiner wahrhaben will. In Deutschland hat die Ampelregierung keinen Plan, wie wir an die gewaltigen Strommengen kommen sollen, die wir in Zukunft benötigen."/yyzz/DP/nas