FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Putins neuer Nukleardoktrin:

"Vor der amerikanischen Wahl dürfte sich in der Ukrainefrage nicht mehr allzu viel tun(.) Der Unterschied zwischen Trump und Harris ist bei diesem Thema so groß, dass alle relevanten Akteure, von Putin bis Scholz, abwarten müssen, wer sich durchsetzt(.) Deshalb ist auch nicht allzu viel von dem Ukrainetreffen zu erwarten, das Biden jetzt für Oktober in Deutschland angekündigt hat. (.) Etwas langfristiger dürften die Veränderungen an der russischen Nukleardoktrin wirken, auch wenn Putin sie natürlich gezielt in diesen Tagen platziert, wo im Westen wieder Strategiedebatten geführt werden. (.)Das zeigt noch einmal, dass man in Moskau nicht verkraftet hat, dass die nukleare Abschreckung im Fall des Ukrainekriegs nur bedingt funktioniert. Die Bedeutung des Dokuments sollte man allerdings nicht überschätzen. (.)"/yyzz/DP/nas