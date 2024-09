MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Niedergang der Ökopartei:

"Fehler zuzugeben, ist für Politiker die unbeliebteste Disziplin. Der Rücktritt der Grünen-Spitze mit all seinen Weiterungen untermauert das eindrucksvoll. Da hat die Ökopartei reihenweise - und längst nicht nur in Ostdeutschland - krachende Niederlagen bezogen. Die Parteichefs Lang und Nouripour und der Vorstand treten folgerichtig zurück. Grund für die Regierungspartei, tief und bescheiden in sich zu gehen, sollte man meinen. Die Einordnungen der verbliebenen Spitzenleute, wie der Fraktionsspitze im Bundestag, strotzen jedoch vor Selbstgerechtigkeit. An grüner Politik wäre gar nichts falsch, Schuld am Niedergang seien allein die misslichen Umstände. Sprich: die ignoranten und klimafeindlich gestimmten Wähler. Weiter so und mit Robert Habeck zum Sieg bei der nächsten Bundestagswahl!

Und wehe, es tanzt jemand aus der Reihe. Wie der Vorstand der Grünen Jugend, denen die Partei in der Regierung zu viel eigene Farbe verloren hat. Dafür werden die Jungen behandelt wie Aussätzige."/yyzz/DP/nas