CO2-Speicherung bremst Energiewende

BERLIN (dpa-AFX) - Umweltverbände warnen davor, die unterirdische Speicherung des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) in großem Stil in Deutschland zuzulassen. Über ein entsprechendes Gesetz berät der Bundestag am Freitag in erster Lesung. In einem offenen Brief der Verbände heißt es, mit dem neuen Gesetz würde ein breiter Einsatz der CO2-Speichertechnik "auch für vermeidbare Emissionen" der Industrie oder bei der Stromerzeugung ermöglicht. Damit verringerten sich die Anreize, auf fossile Energieträger wie Öl, Kohle und Gas zu verzichten.

Der offene Brief ist an die Fachleute für das Thema in den Fraktionen gerichtet und wurde von Vertretern sieben großer Umweltverbände unterzeichnet, darunter Greenpeace, der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) und die Deutsche Umwelthilfe.