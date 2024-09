ASUS IoT stellt Arm-basierten Single-Board Computer Tinker Board 3 und Tinker System 3N für vielfältige vertikale Anwendungen vor

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Taipei (ots/PRNewswire) - Kompakte Leistung, sorgfältig konzipiert für dieAnforderungen der modernen IndustrieHAUPTPUNKTE- Tinker System 3N: Robustes Design, anpassbare E/A, kompakte Größe undmilitärtaugliche Widerstandsfähigkeit, optimiert für den industriellen Einsatz- Tinker Board 3: Erweiterte KI-Funktionen mit integrierter NPU, verbesserterGrafikverarbeitung und robuster Datensicherheit für verschiedene IoT- undSmart-Retail-Anforderungen- Integrierte Lösungen: Erweiterte integrierte Software- und Hardwarefunktionen,einschließlich SDK, GPIO-API-Integration, Energieplanung und OTA-UpdatesASUS IoT, der globale Anbieter von AIoT-Lösungen, kündigte heute Tinker System3N (https://tinker-board.asus.com/system/tinker-system-3N.html) , einenArm®-basierten lüfterlosen Embedded-Computer mit vielseitigen Anwendungen fürden industriellen Einsatz, und Tinker Board 3(https://tinker-board.asus.com/series/tinker-board-3.html) , einen kompaktenSingle-Board-Computer (SBC) an, der mit einem Quad-Core Arm Cortex-A55 mitumfassender Software-Entwicklungskit (SDK) Integration für vielseitige IoT- undSmart Retail-Anwendungen ausgestattet ist. Sowohl das ASUS IoT Tinker System 3N(https://tinker-board.asus.com/system/tinker-system-3N.html) als auch das TinkerBoard 3 (https://tinker-board.asus.com/series/tinker-board-3.html) wurdensorgfältig entwickelt, um den verschiedenen vertikalen Anwendungen undindustriellen Anforderungen gerecht zu werden.Tinker System 3N: Robustes Design und anpassbare E/A, optimiert für denindustriellen EinsatzDas lüfterlose Tinker System 3N(https://tinker-board.asus.com/system/tinker-system-3N.html) , ausgestattet miteinem Quad-Core Arm Cortex-A55 Prozessor (Rockchip RK3568) und einer ArmM-basierten Mali(TM)-G52 GPU, ist für den industriellen Einsatz optimiert. Eserfüllt die strengen US-Militärstandards MIL-STD-810H für Schock- undVibrationsfestigkeit und zeichnet sich durch eine kompakte Größe von 0,79 Liternund einem Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium aus, das einen zuverlässigenBetrieb in einem weiten Temperaturbereich gewährleistet - es kann unterBedingungen von -40 bis 60 °C arbeiten.Das Tinker System 3N(https://tinker-board.asus.com/system/tinker-system-3N.html) unterstütztaußerdem einen weiten 12V-24V-Eingangsbereich und verfügt über einenÜberspannungs-, Überstrom-, elektrostatischen Entladungs- und Rückstromschutz,um Schäden zu vermeiden. Die erweiterbare und anpassbare E/A-Schnittstelleermöglicht eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Anforderungen undKonfigurationen und ist damit ideal für den Betrieb von intelligenten Fabriken,Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) und Kiosk-Anwendungen im Freien. Das Tinker