DEUTSCHLAND: - REKORDJAGD SETZT SICH FORT - Der Dax dürfte sich am Freitag in weitere Rekordhöhen aufschwingen. Der Broker IG sah den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start mit 19.277 Punkten auf einem Rekordstand. Das Wochenplus läge damit bei fast drei Prozent. Chinesische Aktien erlebten nach den Konjunkturimpulsen im Reich der Mitte ihre beste Woche der Dekade. Auch in den USA blieb die Stimmung positiv.

USA: - KURSGEWINNE - Nach dem durchwachsenen Vortag haben sich die Anleger an den US-Aktienmärkten am Donnerstag wieder in Kauflaune präsentiert. Börsianer verwiesen auf positive US-Wirtschaftsdaten und starke Konjunkturimpulse aus China. Die Technologiewerte an der Nasdaq profitierten zudem von einem unerwartet guten Umsatzausblick des Halbleiterkonzerns Micron . Der Dow Jones Industrial schloss 0,62 Prozent höher bei 42.175,11 Punkten. Damit näherte sich der Leitindex seinem am Vortag erreichten Rekordhoch bei 42.299 Punkten.

ASIEN: - ERHOLUNG GEHT WEITER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag ihre Erholung fortgesetzt. Die umfangreichen Stützungsmaßnahmen in China sorgen weiter für reichlich Rückenwind. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten legte im späten Handel um 4,5 Prozent zu. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es für den Hang Seng um 3,8 Prozent nach oben. Auch der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zu. Er gewann zuletzt 2 Prozent.

DAX 19238,36 1,69%

XDAX 19273,87 1,89%

EuroSTOXX 50 5032,59 2,35%

DJIA 42175,11 0,62%

S&P 500 5745,37 0,40%

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Bund-Future 134,52 -0,01%°

Euro/USD 1,1161 -0,14%

USD/Yen 146,43 1,11%

Brent 71,37 -0,23 USD WTI 67,51 -0,16 USD°

