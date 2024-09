DAX wieder im Rallyemodus

Genau dieses Szenario würde es im Umkehrschluss erlauben, den DAX an der Gap-Unterkante bei 18.965 Punkten einzufangen und auf die unlängst favorisierte Rallyefortsetzung in Richtung 19.800 Punkte zu setzen. Mit einem kurzen Zwischenstopp sollten Investoren bei 19.486 Zählern auf dem Weg zum mittelfristigen Kursziel einplanen. Kommt es dagegen zu einem Bruch von 18.780 Punkten, wäre dies ein schwerer Schlag für die Vorbereitungen der letzten Monate, sofortige Abwärtsrisiken in Richtung 18.633 und darunter in den Bereich des EMA 200 bei 18.137 Punkten wären womöglich die Folge. Aktuell deutet sich ein solcher Fahrplan für das heimische Leitbarometer aber nicht an.

Aktuelle Lage