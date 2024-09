WTI wieder im freien Fall

Die Erholung aus Anfang dieses Monats stand ohnehin von Anfang an aufgrund eines fehlenden Bodens auf sehr wackeligen Füßen, hierbei wurde die Zielzone zwischen 71,49 und 72,48 US-Dollar exakt getroffen, genau an dieser Stelle ist der US-Öl-Future WTI zur Unterseite abgeprallt. Die heftigen Verluste der letzten zwei Tage könnten nun eine Fortsetzung der Korrektur einläuten, zunächst auf die Jahrestiefs bei 65,29 US-Dollar. Aber erst ein Bruch dieser Kursmarke dürfte weiteres Korrekturpotenzial auf 63,61 US-Dollar freisetzen, eine weitere Zielmarke darunter findet sich um 61,76 US-Dollar. Entsprechend dieser Einschätzung könnte ein neuerliches Short-Investment auf WTI eingegangen werden. Auf der Oberseite würde es Kursnotierungen von deutlich über 73,00 US-Dollar je Barrel bedürfen, damit größere Anstiegschancen zunächst an den EMA 200 bei 75,39 US-Dollar freigesetzt werden, darüber würde der Bereich um 78,42 bis 79,56 US-Dollar in den Fokus bullischer Marktteilnehmer rücken.

Trading-Strategie: